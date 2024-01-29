"Загалом ворог завдав 7 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ , за останню добу під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українські військові також додають, що вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено.

Напружена ситуація залишається на Мар’їнському та Авдіївському напрямках.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку: сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області.

Advertisement

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

Раніше ми писали, що армія РФ вбила останнього жителя прикордонного села Степок на Сумщині.