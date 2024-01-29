У центрі Сеула позашляховик протаранив пост охорони біля посольства Російської Федерації в Південній Кореї, повідомила державна агенція Укрінформ із посиланням на Yonhap.

Повідомляється, що інцидент стався пізно ввечері в неділю.

Постраждалого поліцейського доправили до лікарні з серйозними травмами шиї і плечей.

Вже відомо, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція наразі з'ясовує причину аварії.

Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея засудили постачання Північною Кореєю зброї до Росії.

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