У центрі Сеула позашляховик протаранив пост охорони біля посольства Російської Федерації в Південній Кореї, повідомила державна агенція Укрінформ із посиланням на Yonhap.
Повідомляється, що інцидент стався пізно ввечері в неділю.
Постраждалого поліцейського доправили до лікарні з серйозними травмами шиї і плечей.
Вже відомо, що водій не перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Поліція наразі з'ясовує причину аварії.
Раніше повідомлялося, що США та Південна Корея засудили постачання Північною Кореєю зброї до Росії.
Advertisement
Коментарі (0)