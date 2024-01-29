На брифінгу 4 січня 2024 року координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати володіють інформацією про те, що Північна Корея передала свої балістичні ракети Росії разом із пусковими установками до них. Представник Білого дому також наголосив, що Росія не лише отримала ці ракети, а й уже використовує їх проти України.

Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся 29 грудня 2023 року. Тоді одна така ракета впала у поле в районі Запоріжжя.

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Наступне застосування відбулося 2 січня 2024 року під час масованої ракетної атаки на Харків. Унаслідок цього нападу 62 людини були поранені, а двоє загинули. Ракета влучила в центр Харкова.

В обох випадках були використані нетипові для Росії ракети, ймовірно, північнокорейського виробництва.

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Які саме ракети могла отримати Росія?

Українські експерти вивчають і порівнюють уламки ракет, які були знайдені після обстрілів 29 грудня та 2 січня.

За попередніми результатами експертизи, це не російські ракети 9М723. Конструктивно ракета дуже схожа на "Іскандер", але має низку відмінностей.

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Експерти зазначають, що загальний діаметр ракети на 10 мм більший, ніж в "Іскандера". Відрізняється також внутрішня обмотка дротів. На "Іскандері" електронні частини захищені спеціальним екрануванням, щоб зменшити вплив радіоелектронної боротьби (РЕБ) на ракету. У цієї ракети екранування відсутнє, дроти просто знаходяться всередині корпусу. Також українські спеціалісти помітили нехарактерні для РФ маркування та написи.

За попередніми висновками експертизи, скоріш за все, Росія отримала північнокорейські оперативно-тактичні балістичні ракети – KN-23 та KN-24. Важливо відзначити, що саме на Заході ці ракети отримали назви KN-23 і KN-24, тоді як на їхній батьківщині їх називають Hwasong-11Ga та Hwasongpho-11Na відповідно.

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Північна Корея – закрита країна, яка неохоче ділиться інформацією про свої військові розробки. Тому варто усвідомлювати, що будь-які дані про характеристики північнокорейських ракет є приблизними та можуть дещо відрізнятись.

Офіційні дані Північної Кореї, як правило, містять пропагандистські елементи і можуть завищувати реальні характеристики ракет. Достовірнішу інформацію можна отримати зі звітів радіолокаційного контролю з боку Південної Кореї, які проводяться під час випробувань ракет КНДР.

KN-23 (Hwasong-11Ga)

KN-23 візуально та технічно дуже схожа на російський «Іскандер-М». Тому не слід виключати тієї можливості, що росіяни поділилися з КНДР своїми напрацюваннями та досвідом, здобутими при створенні «Іскандера». Максимальна зафіксована дальність пуску звичайної ракети KN-23 становить 690 кілометрів, що вже доволі суттєво. На ракету KN-23 може бути встановлений додатковий сегмент, який збільшує її довжину з 8,7 метрів до 9,8 метрів (збільшені ракети KN-23 були помічені на параді в КНДР 14 січня 2021 р). Ймовірно, така модифікація покликана збільшити дальність ураження ракети. Випробувальний пуск ракет зі збільшеною дальністю відбувся в червні 2023 року. Тоді були запущені дві ракети KN-23. Перша пролетіла 850 кілометрів, друга – 900.

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За оцінками експертів, звичайна KN-23 має дальність у 690 км лише за умови зменшення маси бойової частини. За використання «штатної» боєголовки дальність польоту наближається до 450 км.

Північнокорейська балістична ракета KN-23 має квазібалістичну траєкторію польоту, яка майже повністю збігається з траєкторією російської ракети «Іскандер-М»: після старту ракета стрімко піднімається вгору, досягаючи висоти від 50 до 60 кілометрів.

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Після досягнення апогею ракета починає рухатися по маршевій ділянці польоту. На цьому етапі вона може маневрувати за рахунок рулів у соплі двигуна. Це робить її складнішою для перехоплення ціллю.

Наприкінці маршевої ділянки польоту ракета стрімко знижується, заходячи на ціль під кутом близько 90 градусів.

Для протидії таким ракетам, як KN-23, Україні потрібно мати серйозний протиракетний захист, адже не всі комплекси ППО здатні протистояти балістичним загрозам. Для цього найкраще підходять західні комплекси Patriot і SAMP/T.

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З огляду на відмінності KN-23 від російських ракет, ймовірно, що ці ракети не можна запускати з існуючих у Росії пускових установок для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер". Згідно з відомостями, що надійшли від представників Білого дому, Росія отримала кілька десятків балістичних ракет і відповідні пускові установки. У будь-якому разі, північнокорейські KN-23 мають схожі характеристики та сфери застосування, як і російські «Іскандер-М», тому не варто їх недооцінювати.

KN-24 (Hwasongpho-11Na)

Друга ракета – KN-24 – зовні схожа на американську MGM-140 ATACMS, але має низку відмінностей.

Перше, що впадає в око – фіксовані аеродинамічні кілі на KN-24. У ATACMS вони розгортаються під час вильоту з пускового контейнера. Це означає, що KN-24 може запускатися лише з пускових шахт квадратної форми.

Також північнокорейська балістична ракета має більшу дальність дії, ніж американська MGM-140 ATACMS. KN-24 може вражати цілі на відстані до 410 кілометрів, тоді як ATACMS має максимальну дальність дії 300 кілометрів. Ця різниця в дальності дії пов'язана з тим, що KN-24 має більше палива, а отже й більші габарити. Висота KN-24 становить приблизно 7 метрів, тоді як висота ATACMS – лише 4 метри. Ця ракета здатна нести бойову частину масою 400-500 кг.

Північнокорейські балістичні ракети KN-23 та KN-24, ймовірно, мають подібні системи наведення – як супутникову, так і інерціальну.

Точність цих ракет достеменно невідома, але вона, ймовірно, може виявитись нижчою, ніж у російських аналогів. Показовим є випадок у Запорізькій області, коли північнокорейська ракета просто впала у полі. За умови, якщо ракета не вийде з ладу раніше, ніж долетить до цілі, середнє відхилення північнокорейських ракет KN-23 та KN-24, ймовірно, становить від 100 до 200 метрів.

Якість озброєння КНДР іноді викликає сумніви навіть у росіян

Росія вже давно використовує міни різних калібрів, 152-мм та 122-мм снаряди, заряди для РСЗВ БМ-21 «Град» та інші боєприпаси виробництва КНДР. Однак у мережі часто можна побачити, як російські військові скаржаться на якість цієї продукції. Деякі снаряди вибухають просто в стволах гармат і реактивних систем залпового вогню. Такий вибух може повністю вивести техніку з ладу, як мінімум, на час ремонту. У деяких випадках техніка може бути повністю знищена разом з екіпажом. Такі інциденти свідчать про те, що якість озброєння КНДР може бути нижчою, ніж у російських аналогів.

Вірогідно, росіяни будуть використовувати ці ракети під час масованих ракетних обстрілів України. Для РФ точність влучання не є важливим показником за такого сценарію. Якщо ракета влучить у житловий будинок, військовому керівництву РФ буде абсолютно байдуже, адже ракета щось знищила або принаймні відволікла на себе увагу засобів ППО.

Поставки з КНДР

Російські кораблі активно заходять у порти Північної Кореї, де завантажуються контейнерами. Тож не виключено, що поставки зброї з Північної Кореї до Росії тривають.