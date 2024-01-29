Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Витяги з декларації наведені на сайті Офісу Президента України.

Згідно з декларацією за 2021 рік, доходи Президента і членів його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП – 5 млн 359 тис. 600 грн.

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Доходи родини Зеленського в 2021 році переважно складались із заробітної платні, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. Загалом ця сума становила 5 млн 464 тис. 907 грн.

Згідно з декларацією про доходи, дохід сім’ї Президента в 2021 році порівняно з 2020-м скоротився на 11 млн 922 тис. 320 грн.

Повідомляється також, що залишок грошових коштів родини Зеленського на кінець 2021 року також зменшився.

Разом з тим, згідно з декларацією 2022 року, доходи Президента і членів його сім'ї становили 3 млн 692 тис. 683 грн.

Залишок грошових коштів його родини станом на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

У повідомленні пресслужби також вказується, що Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента України.

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Раніше ми писали про те, що станом на 3 січня, лише 16% "слуг народу", які не голосували за правку про негайне відкриття декларацій для суспільства, подали дані про доходи та покупку майна 2022 воєнного року до реєстру НАЗК.

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