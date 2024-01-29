Загальний огляд: Німеччина, схоже, стає лідером на сцені вільного світу, — Зеленський

Ще один підліток поранений внаслідок російських авіаударів, цього разу в Полтавській області

Франція надсилає більше вкрай необхідних боєприпасів

Минулими вихідними росіяни просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна, — ISW

Москва продовжує наступати на Авдіївку Зеленський заявив, що США ризикують послати поганий сигнал, а Німеччина є лідирує в допомозі Києву Президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що якщо Сполучені Штати продовжуватимуть блокувати допомогу Києву, це стане "недобрим сигналом" для світу, а Німеччина починає брати на себе ініціативу щодо захисту України. У зв'язку з тим, що допомога США може зменшитися, оскільки колишній президент Дональд Трамп і його вірні прибічники на Капітолійському пагорбі можуть зірвати пропозицію Байдена щодо виділення Києву 60 мільярдів доларів, Зеленський "закликав Німеччину використати свою економічну вагу, щоб згуртувати партнерів з ЄС для надання більшої допомоги Києву в його боротьбі з Росією", — повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Advertisement "Пасивність Сполучених Штатів або відсутність підтримки були б недобрим сигналом", — сказав Зеленський в інтерв'ю німецькому національному телебаченню, додавши, що Берлін має шанс стати європейським лідером у захисті від російської агресії. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. "Німеччина може консолідувати ЄС", — сказав Зеленський, звертаючись до країни, яка робить найбільший серед європейських країн внесок у військову допомогу Україні. "Багато країн мають важливі економічні відносини з Німеччиною, і їхня економіка залежить від рішень Німеччини, тому що Німеччина має сильну економіку", — сказав він. Advertisement

In the coming week, we will have more international contacts to strengthen our country. They will enhance our positions in Europe, in relations with the EU, our EU neighbours, and international institutions—those tasked with protecting international law. We are also preparing new… pic.twitter.com/zYC27v8YAT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2024

Тим часом останній пакет Берліна включатиме зенітні танки "Gepard", понад 80 основних бойових танків "Leopard-1 A5"; понад 230 000 артилерійських снарядів; бронетранспортери, інженерні танки й мостоукладачі; 450 броньованих автомобілів, а також системи розмінування, безпілотники й радіолокаційні системи, плюс шість багатоцільових вертольотів "Sea King Mk41", починаючи з другого кварталу 2024 року і підготовку пілотів до цього часу. Про це повідомляє державна агенція "Укрінформ" Advertisement Москва продовжує завдавати авіаударів по українських цивільних об'єктах Росія вдарила ракетами і безпілотниками по чотирьох регіонах України протягом ночі, в результаті чого було поранено щонайменше три людини, в тому числі одного підлітка, повідомляється в неділю. Військово-повітряні сили України заявили в неділю, що цивільні об'єкти і "критична інфраструктура" були атаковані в центральній частині Полтави, на сході Донеччини, південному сході Запорізької області та в центральній частині Дніпропетровської області. Під час атак було запущено вісім безпілотників типу "Шахед", дві ракети "Іскандер" і три ракети С-300, чотири з яких були збиті. Одна ракета впала на житловий район міста, повідомила місцева прокуратура, поранивши 15-річного хлопчика і 35-річного чоловіка. У сусідньому будинку 30-річний житель отримав травму голови. Advertisement Франція не відстає від Німеччини в допомозі Києву завдяки останньому постачанню артилерії Франція надасть Україні 78 гаубиць "Цезар", шість поставлять найближчим часом. Що стосується снарядів калібру 155 мм, то міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція зможе надавати Збройним силам України (ЗСУ) 3 000 снарядів щомісяця", — цитує міністра Укрінформ. Минулого тижня агенція повідомила, що представники 22 країн взяли участь в інавгураційній зустрічі міжнародної артилерійської коаліції, що відбулася в Парижі, і була спрямована на посилення спроможностей ЗСУ та надання Україні нових зразків артилерійських систем. Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку Advertisement Геолокаційні кадри, опубліковані минулими вихідними, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Кремінна, де тривають бої: на захід від Синьківки (на північний схід від Куп'янська) і на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної), а також на захід від Діброви (на південний захід від Кремінної). Російські військові блогери стверджують, що підрозділи 47-ї танкової дивізії (1-а гвардійська танкова армія, Західний військовий округ РФ) захопили Табаївку (на південний схід від Куп'янська), хоча Інститут вивчення війни (ISW) не виявив жодних доказів цього твердження.

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку Advertisement У суботу та неділю російські війська продовжували здійснювати підтверджені просування в районі Авдіївки в умовах інтенсивних безперервних боїв, повідомляє ISW. Опубліковані в неділю геолокаційні кадри, схоже, підтверджують, що московські війська просунулися на північ від Степового (на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки). Бої також велися на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Степового, біля самої Авдіївки, на захід від Авдіївки біля Тоненького та на південний захід від Авдіївки біля Сєверного, Первомайського та Невельського. Російські військові блогери вкотре стверджують, що російські війська розширили зону контролю біля руїн ресторану "Царська охота" на південній околиці Авдіївки, а одне з джерел стверджує, що є непідтверджені повідомлення про те, що російські війська повністю контролюють згорілу будівлю. Український військовослужбовець, який служить на Авдіївському напрямку, заявив, що українські сили витіснили російські війська з околиць ресторану. (Хоча увага військових блогерів в районі Авдіївки вже кілька місяців зосереджена на цьому ресторані, не було жодних повідомлень про те, які комунікації ще є на зруйнованому об'єкті, або про його стратегічну цінність).