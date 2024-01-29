У понеділок, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вирушив до Ужгорода для перемовин з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це угорський урядовець написав у Facebook.

"Їду до Ужгорода, день буде довгий. Треба зробити все, щоб угорська громада на Закарпатті була відновлена у своїх колишніх правах", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Серед іншого сторони говоритимуть про можливість двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, розповідав Андрій Єрмак напередодні. За словами очільника ОПУ, Київ і Будапешт точно рухаються до зустрічі українського лідера та угорського прем'єра.

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