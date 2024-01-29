У 2023 році в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства. Більша частина проваджень відкривається за підробку документів, втім торік до суду дійшло лише 17% справ, повідомляє Опендатабот.

363 справи про рейдерство було відкрито в Україні у 2023 році.

Справ побільшало майже втричі у порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення.

Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.

«Минулоріч, у середньому, щомісяця відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 0 проваджень на місяць», – наголошується у звіті сервісу.

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Загалом кількість справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.

У 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.

Переважну більшість справ про рейдерство — майже 68% або 245 проваджень — було відкрито через підробку документів (ст.205-1 ККУ). До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею.

17% справ було відкрито за фактами перешкоджання законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) — це 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшла жодна справа.

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Найменше справ, повʼязаних із рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206-2 ККУ). З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6.