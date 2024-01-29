Сили спеціальних операцій (ССО) прозвітували про знищення двох російських опорних пунктів на Запорізькому напрямку.

У своєму Telegram ССО оприлюднили вражаючі кадри знищення російських позицій та встановлення українського прапору.

Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку виявили два опорні пункти Росії. Сили спецоперацій наголошують, що їх було необхідно знищити для покращення тактичної обстановки.

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"Рознесли опорні пункти ворога на Запорізькому напрямку", - йдеться у підписі до відео.

У ролику видно злагоджену роботу двох екіпажів БПЛА, які провели розвідку російських позицій у нічний час, та ударної групи, яка уразила опорні пункти росіян, скинувши боєприпаси з ударного мультикоптера.

"По ворожим цілям були нанесені вогневі ураження ударними БпАК. У результаті влучної роботи опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом ворога знищено вщент", - йдеться у повідомленні ССО.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Опитаний Kyiv Post український військовий зауважив, що подібні ударні дрони росіяни називають "Баба Яга".

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"Вони працюють приховано в нічний час, наносять нищівний вогонь та дуже шумні, тож ворог вночі не бачить цей дрон, але чує його наближення. Після роботи такого БПЛА зазвичай горить техніка, БК та бліндажі", - розповів співрозмовник видання.

Українські військові вказують, що важкий ударний дрон здатен піднімати до 20 кілограмів вибухівки і летить низько, аби бути точним. Роботу гвинтів такого БПЛА чути за кілька кілометрів, тому бойові вильоти дрона відбуваються лише в темну пору доби.

Наприкінці відео показано, як українські військові за допомогою дрону встановили синьо-жовтий прапор.

"Щоб вкотре нагадати окупантам, що це – українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор", - йдеться у повідомленні.

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Kyiv Post не зміг незалежно перевірити, коли і де було зняте відео.

Раніше бійці Сил спецоперацій знищили спостережні пости та ліквідували п’ятьох російських військових на південному напрямку, а також опорний пункт росіян на Донецькому напрямку.

Зокрема, на півдні бійці ССО вдарили по спостережних постах за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Опитаний Kyiv Post український аеророзвідник припустив, що при цьому бійці застосували дрон Mavic 3Т, з якого на росіян, скоріше за все, скинули ручні осколкові гранати Ф-1.

На Донецькому напрямку під час ближнього бою українські військові зачистили опорний пункт РФ, а двох російських військовослужбовців узяли в полон.