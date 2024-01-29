Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у неділю, 29 січня пообіцяв притягнути до відповідальності «будь-якого співробітника ООН, причетного до терористичних актів», після звинувачень у причетності деяких співробітників агентства у справах біженців до нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Але Гутерріш закликав уряди продовжити підтримку Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) після того, як дев'ять країн призупинили фінансування цієї організації. «Будь-який співробітник ООН, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, аж до кримінального переслідування», – запевнив очільник ООН у відповідній заяві. «Секретаріат готовий співпрацювати з компетентним органом, здатним провести розслідування щодо цих осіб відповідно до звичайних процедур Секретаріату щодо такої співпраці», – Reuters.

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Угорщина зняла свої заперечення проти створення фонду військової допомоги Україні в розмірі 5 млрд євро (5,4 млрд доларів), що робить можливим укладання угоди про модернізацію транспортних шляхів, яка має сприяти стабільному постачанню зброї Києву після того, як країни-члени вирішать усі технічні питання. Будапешт заявив, що не перешкоджатиме досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу в середу, на якій мають обговорити досі не реалізовану угоду щодо більшого пакету фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, повідомляють джерела, добре обізнані в цьому питанні – Bloomberg.

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Служба безпеки України заявила, що виявила факти корупції під час закупівлі для ЗСУ зброї на суму близько 40 мільйонів доларів. У СБУ повідомили, що наразі перевіряють п'ятьох високопосадовців Міноборони та постачальника зброї. У повідомленні говориться, що представники Міноборони підписали контракт на закупівлю 100 000 мінометних снарядів у серпні 2022 року. Оплата за контрактом була провена Міноборони наперед, і частина цих коштів згодом була переведена на закордонні рахунки, але зброї постачальники досі не надали – BBC.

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Росія все більше впевнена, що поглиблення економічних і дипломатичних зв’язків з Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, в якій домінують Сполучені Штати, і підірвати єдність Заходу – це видно з розголошених документів Кремля та інтерв’ю з російськими високопосадовцями та лідерами бізнесу. Росію підбадьорив її успіх у стримуванні українського контрнаступу, підтримуваного Заходом, унаслідок якого у Вашингтоні та Брюсселі стали ширитися наративи про глухий кут на полі бою в Україні та безперспективність продовження фінансування Києва.

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На думку Москви, підтримка Сполученими Штатами вторгнення Ізраїлю в Газу завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох регіонах світу. Такий перебіг подій посприяв сплеску оптимізму щодо позицій Росії у світі. Офіційні особи в Москві вказують на зростання торгівлі з Китаєм, активну військову співпрацю з Іраном, поглиблення дипломатичних контактів із арабським світом, а також розширення групи БРІКС, до якої входять основні економіки, що розвиваються – Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка – за рахунок Ірану, Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Єгипту та Ефіопії. Розширення БРІКС продемонструвало «зростання авторитету та ролі групи у міжнародних справах», і її діяльність буде зосереджена на «суверенній рівності», заявив президент Росії Владімір Путін 1 січня, коли Росія перебрала на себе головування в БРІКС.

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Кремль почав називати себе частиною «глобальної більшості». Внутрішні документи Ради безпеки Росії, отримані однією з європейських розвідувальних служб та досліджені The Washington Post, показують, що керівництво Кремля у 2022 та 2023 роках скликало засідання, на яких обговорювалися способи зменшення ваги долара як світової резервної валюти. Кінцевою метою Кремля, як сказано в одному з документів, визначений демонтаж глобальної фінансової системи, що склалася після закінчення Другої світової війни, та зниження впливу, який у цій системі мають Сполучені Штати – Washington Post.

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Канада доєдналась до Сполучених Штатів, припинивши фінансування агентства ООН, яке опікується палестинськими біженцями, у відповідь на звинувачення співробітників агентства в причетності до нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року – Canada Post.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі знову вдалася до формулювання, яке раніше використовувала Оттава (і яке її критики назвали «незрозумілим»), говорячи про справу, порушену Південною Африкою, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців. «Канада підтримує критично важливу роль Міжнародного суду в мирному врегулюванні суперечок і його роботу з дотримання міжнародного порядку, заснованого на правилах», – заявила Джолі. – Наша підтримка Міжнародного суду не означає, що ми беззаперечно приймаємо передумови справи, ініційованої Південною Африкою. Міжнародний суд має прийняти остаточне рішення у справі, чого він не зробив на сьогодні. Ми продовжуємо уважно стежити за цією справою». Ця заява очевидно не влаштовує жодну зі сторін справи – Global News.

У вівторок, 30 січня, Комітет внутрішньої безпеки Палати представників США планує проголосувати за резолюцію щодо імпічменту міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, що у перспективі може зробити його другим в історії Сполучених Штатів секретарем Кабінету міністрів, звинуваченим у тяжкому злочині. Республіканці в Палаті представників Конгресу звинувачують міністра у злісному невиконанні своїх посадових обов'язків, оскільки кількість тих, хто незаконно перетинув кордон між США та Мексикою, останнім часом досягла рекордної позначки – CNN.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його World Briefing blog. Із оригіналом можна ознайомитися тут.