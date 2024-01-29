Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Вранці 29 січня невідомий безпілотник атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну БПЛА атакували місто Ярославль, розташоване за 260 км на північний схід від Москви.

Як повідомляють російські медіа, у понеділок близько 7 ранку за московським часом дрон спробував атакувати нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС». Дрон нібито впав поруч із установкою для гідрокрекінгу (призначена для очищення сирої нафти). Місцеві мешканці чули вибух у різних кінцях міста.

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Джерела Kyiv Post у силах оборони та безпеки України не коментують цю ситуацію.

Як повідомляють російські медіа, ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

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«Славнефть», розташована за 1000 кілометрів від українського кордону, входить до десятки найбільших нафтових компаній Росії за обсягом видобутку нафти.

Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ "Славнефть-ЯНОС" становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

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Нагадаємо, в ніч проти 25 січня дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували нафтопереробний завод у російському місті Туапсе в Краснодарському краї.

Пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони.

«СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, а й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває», - повідомляло джерело Kyiv Post.