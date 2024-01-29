Марину Безрукову призначили директоркою державного підприємства Міністерства оборони "Агенція оборонних закупівель".

Про Міноборони повідомило у Facebook.

Міністерство видало відповідний наказ. У МОУ наголосили, що вибудовують нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО.

"Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження "Агенції оборонних закупівель". Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним", - прокоментував замголови Міноборони Дмитро Кліменков.

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На думку нової очільниці агенції, підприємство має робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ.

У Міноборони додали, що наступний етап трансформації держпідприємства – створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

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Раніше МОУ самостійно займалося закупівлями, що створювало корупційні ризики. Віднедавна закупками для потреб Сил оборони займаються два новостворені агентства: Агентство оборонних закупівель (для зброї) та Державний оператор тилу (забезпечує харчуванням, паливно-мастильними матеріалами, одягом та медичними товарами).

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У цих компаніях ще мають створити наглядові ради, до яких увійдуть представники міжнародних партнерів. Незалежних членів наглядової ради Міноборони вже шукає.

Що відомо про Безрукову?

Вказано, що Безрукова має більше 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями (США, Канада, Європа, Близький Схід, Африка).

У 2017-2024 роках вона працювала в Національній енергетичній компанії "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки.

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Освіта: магістр з фінансів (КНУ ім. Тараса Шевченка (2001), спеціаліст з правознавства (КНУ ім. Тараса Шевченка (2007) та магістр управління бізнесом – MBA (Київська школа економіки (2020).