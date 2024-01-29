Центр "Досьє" опублікував відеорозслідування, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.

Як повідомляє Укрінформ, відео «Секретна дача Путіна в Карелії» викладене на Ютуб-каналі «Ходорковский LIVE».

У розслідуванні йдеться, що на березі затоки Ладозького озера Мар'ялахті споруджено три будинки під назвами "Хатина рибалки", "Амбар" та "Садовий дім", побудовані в сучасному стилі. На території також є два вертолітні майданчики, кілька пірсів для яхт, форелева ферма та господарство з коровами для виробництва мармурової яловичини.

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За документами площа резиденції – близько 1 квадратного кілометра, але з урахуванням обгороджених лісів та заток виходить територія 4 квадратних кілометри.

До неї включили навіть чотириметровий водоспад Мар'ялахті, який є частиною національного парку "Ладозькі шхери". Тепер доступ до нього протизаконно обмежили, встановивши паркан із колючим дротом та охорону. Навпроти водоспаду встановили спеціальну альтанку, як стверджують розслідувачі, особисто для Путіна.

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Біля одного з будинків журналісти помітили насип, який, за їхніми словами, з'явився після початку війни в Україні: на ній, за версією розслідувачів, для захисту Путіна встановлено зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1". Раніше журналісти Радіо Свобода геолокували установки цього комплексу неподалік підмосковної резиденції Путіна.

Про будівництво нової карельської резиденції Путіна журналісти пишуть з 2016 року. Стверджується, що спорудою резиденції займаються "друзі-мільярдери" Путіна з Санкт-Петербурга, до яких входив Юрій Ковальчук, а сама резиденція за документами належить компаніям, пов'язаним із Ковальчуком. Місцеві жителі стверджують, що Путін відвідує північну резиденцію щонайменше раз на рік після відвідин Валаамського монастиря. Офіційно до державних резиденцій цей об'єкт не включений. Об'єкт залишався в тіні так званого «палацу Путіна» під Геленджиком.

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Нагадаємо, нещодавно джерела Kyiv Post повідомляли, що один із українських дронів пролетів над одним із маєтків Владіміра Путіна на Валдаї.

“Також під час операції один із БПЛА пройшов над Валдаєм, де знаходяться особисті маєтки Ротенбергів, Ковальчука та один із палаців Путіна”, - кажуть в українських спецслужбах Kyiv Post.