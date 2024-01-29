Троє солдатів армії США були вбиті й більш ніж 30 отримали поранення внаслідок нічної атаки безпілотника на невелику американську базу в Йорданії, повідомили CNN американські офіційні представники, що стало першим випадком загибелі американських військових від ворожого вогню на Близькому Сході після початку війни в Газі. «Ми відповімо на це», – сказав президент Джо Байден, виступаючи в Південній Кароліні в неділю. Вбивство трьох американців у Вежі 22 в Йорданії, поблизу кордону з Сирією, є значним загостренням і без того загрозливої ситуації на Близькому Сході. Офіційні представники американського уряду заявили, що безпілотник був запущений бойовиками, яких підтримує Іран, і він, схоже, прилетів із Сирії. Яке саме збройне угруповання несе відповідальність за напад, ще встановлюється. Центральне командування США підтвердило у заяві в неділю, що троє військовослужбовців загинули, ще 25 отримали поранення внаслідок цілеспрямованої атаки безпілотника, в ході якої «був нанесений удар по базі на північному сході Йорданії». Двоє американських високопосадовців повідомили CNN, що безпілотник влучив у житлове приміщення на базі, і що троє поранених військовослужбовців були евакуйовані з цього району. Очікується, що кількість поранених може виявитись більшою – CNN.

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Глава ООН Антоніу Гутерреш закликав країни, які припинили фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), відновити фінансування цієї організації. «Критичні потреби зневіреного населення, яке вони обслуговують, необхідно задовольняти», – наголосив пан Гутерреш. Дев'ять країн, зокрема й Велика Британія, вжили заходів після того, як Ізраїль повідомив про причетність деяких співробітників БАПОР до смертоносних нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Агентство запевнило, що проводить розслідування з цього приводу і вже звільнило деяких співробітників. Країни, які наразі призупинили фінансування БАПОР – це Австралія, Канада, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Велика Британія та США – BBC.

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Речники українських сил протиповітряної оборони заявляють, що всі вісім безпілотників, запущених Росією вранці 29 січня по цілях у чотирьох областях – Миколаївській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Рівненській – були збиті. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має зустрітися зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою в Ужгороді 29 січня – Радіо «Свобода».

Американська прокуратура повідомила, що в одному із аеропортів Данії росіянин без паспорта й авіаквитка разом із іншими пасажирами пройшов контроль служби безпеки і згодом безперешкодно сів на борт літака, який і доправив його до США. 46-річного Сергія Володимировича Очігаву визнали винним після того, як 4 листопада 2023 року він потрапив на борт літака Scandinavian Airlines, який летів з Копенгагена до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса. Після триденного судового розгляду суд присяжних визнав Очігаву винним за одним пунктом звинувачення – в тому, що він летів без квитка. Це звинувачення передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з триманням у федеральній в'язниці. Очігава, який має і російський, і ізраїльський паспорти, 3 листопада 2023 року пройшов за іншим документом через турнікет безпеки в аеропорту Копенгагена, потрапив до одного з терміналів, де й залишився на ніч. Наступного дня Очігава безперешкодно сів на борт рейсу 931 Scandinavian Airlines – New York Post.

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Влада Анголи хоче витіснити російську компанію «Алроса» зі спільного алмазодобувного бізнесу. Через санкції, введені проти Росії, постачальники та банки відмовляються працювати з російською компанією. Як вказує Укрінформ, про це повідомило видання Expansão. Як зазначається у повідомленні, влада Анголи чинить тиск на російську алмазодобувну компанію «Алроса», вимагаючи, аби вона вийшла зі спільного бізнесу із Sociedade de Catoca, яка володіє четвертою за обсягом видобутку алмазною шахтою в світі. За даними Expansão, останнім часом видобуток алмазів на шахті скоротився, а багато постачальників і банки відмовляються працювати з Catoca через її зв'язки з росіянами. Видання також стверджує, що минулого тижня представники Анголи зустрілися з російською делегацією в Дубаї, аби обговорити умови виходу «Алроси» із Sociedade Mineira de Catoca. Наразі «Алроса» володіє 41% акцій. Ангольська сторона нібито вимагає від росіян передати свою частку в бізнесі без жодних умов, а росіяни вимагають компенсації за втрачені інвестиції.

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Канадійська влада видала наказ про депортацію з країни китаянки на тій підставі, що вона була залучена до програми втручання Пекіна у внутрішні справи Канади. Рада з питань імміграції та біженців Канади (IRB) постановила, що Цзін Чжан працював на Управління у справах закордонних китайців (OCAO), яке, за словами речників ради, проводить у Канаді шпигунську діяльність. Хоча імміграційні чиновники не стверджували, що сама Чжан безпосередньо шпигувала, Рада встановила, що, будучи співробітницею OCAO 11 років, вона сприяла тиску, яке ця установа чинила на китайську діаспору в Канаді. Як вказується у 32-сторінковому рішенні ради, Китайська Народна Республіка (КНР) використовує OCAO, аби придушувати інакомислення серед китайців за кордоном. Організація «була й залишається залученою до шпигунства проти окремих осіб і груп китайського походження в Канаді», наголошує IRB – Global News.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його World Briefing blog. Із оригіналом можна ознайомитись тут.