Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона готова розглядати запрошення представників Росії на другий Глобальний саміт миру лише після підготовки відповідного плану.

Про це очільник ОПУ сказав на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ України і Угорщини Дмитром Кулебою та Петером Сійярто за підсумками понад шестигодинних перемовин в Ужгороді.

"Ми готові чути всіх. В нас за столом сидять не тільки наші партнери з країн НАТО, ЄС, а й країни Глобального півдня", - сказав Єрмак, але наголосив, що для долучення Москви до процесу перемовин потрібно спочатку створити спільний план - аналогічний тому, як це відбувалося з Формулою миру президента Зеленського.

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"Я хочу повторити логіку Формули миру. Перша зустріч, перший саміт на рівні лідерів - без участі Росії. Потім ми відкриваємо можливість проведення окремих зустрічей, конференцій, подій на різних рівнях для вироблення плану по дев’яти з десяти пунктів [формули миру]... А на другому саміті на рівні лідерів, коли план буде готовий, ми готові розглядати питання щодо запрошення представників Росії", - пояснив очільник ОПУ, наголосивши, що Росія також повинна мати політичну волю до миру.

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Разом з тим, Єрмак зазначив, що ніхто не прагне миру більше, ніж українці, проте справедливого, а не побудованого на замороженому конфлікті.

"Що стає із замороженими конфліктами, ми бачимо – і не тільки тут (в Україні – ред.), а й по всьому світові. Саме тому Президент Зеленський запропонував Формулу миру. Це не є тільки бажанням України, це десять пунктів, які на 100% базуються на міжнародному праві і Статуті ООН", – сказав керівник ОПУ.

Він нагадав, що свого часу брав участь у перемовинах щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі в рамках "нормандського" формату. За його словами, тоді було досягнуто 11 домовленостей про припинення вогню, але Росія використовувала цю паузу для підготовки до вторгнення.

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Нагадаємо, за підсумками двосторонніх перемовин у Берні 15 січня президент України Володимир Зеленський і президентка Швейцарії Віола Амхерд оголосили про старт підготовки до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.