Вечір 29 січня 2024 року для українських медіа був дуже непростим, адже в інформаційному просторі нашої країни знову з’явився «привид відставки» Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Kyiv Post підготував для вас своєрідну хроніку появи, поширення і, зрештою, «розсмоктування» чергової інформаційної бульбашки, що сколихнула інформаційний простір України. Історія про «звільнення Залужного» цього разу почалася з публікації посту у Facebook колишнім нардепом, а нині відомим громадським діячем і політичним коментатором Бориславом Березою. Він написав: Advertisement У своєму ТГ-каналі Береза трохи «розширив контекст», додавши ще кілька емоційних повідомлень на цю тему:

Інформацію про звільнення Залужного оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і відомий журналіст Роман Цимбалюк. Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. «У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив замість Валерія Залужного Кирила Буданова», – написав журналіст. Щоправда, пізніше він свій пост видалив, проте зазначив, що відсутність офіційного указу про відставку ще не означає того, що таких намірів не було. Advertisement Трохи пізніше відреагував на чутки про відставку і народний депутат Олексій Гончаренко, який теж із посиланням на власні джерела підтвердив інформацію про відставку Залужного

До інформаційної хвилі долучилася й «ТРУХА Україна» – новинний ТГ-канал з величезним охопленням. Він теж із посиланням на «власні джерела» повідомив про відставку Головнокомандувача. Чутки про звільнення Залужного активно поширювалися протягом вечора в одному з найвідоміших анонімних ТГ-каналів «ДЖОКЕР». Цей персонаж опублікував цілу низку повідомлень, головним лейтмотивом яких стало те, що Залужний вирішив піти у відставку сам. Втім, Джокер вирішив підлити оливи у вогонь і натякнув, що звільнили також і Міністра оборони Умєрова. Advertisement До інформаційної хвилі, запущеної кількома діячами та анонімними ТГ-каналами, долучилося й видання Цензор.НЕТ, яке з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. Приблизно в цей час одне з провідних українських суспільно-політичних медіа «Українська правда» у своєму ТГ-каналі публікує повідомлення, зміст якого вказує, що указу про звільнення на той момент ще не було. Втім, із цього повідомлення не можна нічого зрозуміти про те, чи є наміри відправити Головнокомандувача у відставку. На тлі безпрецедентно швидкого поширення інформації та реакції суспільства, Міністерство оборони України у власних соцмережах публікує повідомлення, в якому спростовує невідомо яку інформацію, але чітко вказує, що «це неправда». Advertisement