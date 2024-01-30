Вечір 29 січня 2024 року для українських медіа був дуже непростим, адже в інформаційному просторі нашої країни знову з’явився «привид відставки» Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Kyiv Post підготував для вас своєрідну хроніку появи, поширення і, зрештою, «розсмоктування» чергової інформаційної бульбашки, що сколихнула інформаційний простір України.
Історія про «звільнення Залужного» цього разу почалася з публікації посту у Facebook колишнім нардепом, а нині відомим громадським діячем і політичним коментатором Бориславом Березою. Він написав:
У своєму ТГ-каналі Береза трохи «розширив контекст», додавши ще кілька емоційних повідомлень на цю тему:
Інформацію про звільнення Залужного оприлюднив на своїй сторінці у Facebook і відомий журналіст Роман Цимбалюк.
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«У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив замість Валерія Залужного Кирила Буданова», – написав журналіст.
Щоправда, пізніше він свій пост видалив, проте зазначив, що відсутність офіційного указу про відставку ще не означає того, що таких намірів не було.
Трохи пізніше відреагував на чутки про відставку і народний депутат Олексій Гончаренко, який теж із посиланням на власні джерела підтвердив інформацію про відставку Залужного
До інформаційної хвилі долучилася й «ТРУХА Україна» – новинний ТГ-канал з величезним охопленням. Він теж із посиланням на «власні джерела» повідомив про відставку Головнокомандувача.
Чутки про звільнення Залужного активно поширювалися протягом вечора в одному з найвідоміших анонімних ТГ-каналів «ДЖОКЕР». Цей персонаж опублікував цілу низку повідомлень, головним лейтмотивом яких стало те, що Залужний вирішив піти у відставку сам.
Втім, Джокер вирішив підлити оливи у вогонь і натякнув, що звільнили також і Міністра оборони Умєрова.
До інформаційної хвилі, запущеної кількома діячами та анонімними ТГ-каналами, долучилося й видання Цензор.НЕТ, яке з посиланням на власні джерела повідомило, що Зеленський підписав указ про звільнення Залужного.
Приблизно в цей час одне з провідних українських суспільно-політичних медіа «Українська правда» у своєму ТГ-каналі публікує повідомлення, зміст якого вказує, що указу про звільнення на той момент ще не було. Втім, із цього повідомлення не можна нічого зрозуміти про те, чи є наміри відправити Головнокомандувача у відставку.
На тлі безпрецедентно швидкого поширення інформації та реакції суспільства, Міністерство оборони України у власних соцмережах публікує повідомлення, в якому спростовує невідомо яку інформацію, але чітко вказує, що «це неправда».
Зрештою, приблизно протягом двох годин після появи чуток, Українській правді та Суспільному вдалося отримати офіційні коментарі від прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова, який, відповідаючи на запитання "Української правди", чи звільняв президент Залужного, відповів: "Точно ні. Президент не звільняв Головкома".
Суспільному ж Никифоров заявив, що "немає предмета розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу".
Втім, пізніше, майже опівночі, впливове видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела в Офісі президента та оточенні Залужного повідомило про те, що Президент Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, щоб особисто обговорити питання його відставки.
За інформацією видання, очільник держави нібито запропонував головкому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку той міг би посіти.
Український сегмент Facebook прогнозовано відреагував жартами і мемами, одним із головних героїв яких стала народна депутатка Мар’яна Безугла, яка наприкінці минулого року неодноразово публічно критикувала Залужного.
Безугла теж вирішила відрефлексувати своє ставлення до постаті Залужного і українського генералітету постом, у якому чомусь вирішила акцентувати увагу на тому, що проблемою українських генералів є зловживання алкоголем.
Сам Залужний вчора ввечері вирішив опублікувати у власному Facebook спільне фото з генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою. Таким чином, Головком, видається, хотів продемонструвати всім, що він на місці, і що в єдності його команди не потрібно сумніватися.
Насамкінець варто зазначити, що Президент України Володимир Зеленський у жодній зі свої соцмереж учора не коментував чутки про Залужного. Станом на ранок 30 січня жодних офіційних повідомлень про зміну посади Головнокомандувача не було.
Отже, поки що генерал Залужний залишається на своєму місці, а Kyiv Post і надалі буде відслідковувати ситуацію, а також інформуватиме вас про найактуальніші події з життя України, яка продовжує свою боротьбу з російським агресором.
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