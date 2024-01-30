Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко звернув увагу на те, що 2023 року Україна додала 3 бали в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI).

Про це він написав у Telegram з посиланням на результати CPI.

"Тепер ми маємо 36 балів зі 100 та посідаємо 104 місце (поміж 180 країн). Таким чином ми разом з іншими 17-ма країнами показали свій найкращий історичний результат", - зазначив Лещенко.

За його словами, за 10 років від часу Революції гідності Україна додала 11 балів – і це найбільший приріст серед країн, які наразі мають статус кандидата на членство в ЄС.

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Загалом зростання показника України на 3 бали є одним із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження СРІ мають Алжир, Бразилія та Сербія.

На один бал Україну випереджають Албанія, Аргентина, Білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія. А на бал менше, ніж наша держава, отримали: Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне і Таїланд.

Нагадаємо, США не виявили жодних ознак корупції щодо зброї та техніки, яку передали Україні.