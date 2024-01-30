Загальний огляд:

Столтенберг розпочав дводенний візит до Вашингтону

Внаслідок обстрілу "Градами" на Сумщині загинули троє мирних мешканців

Окупаційні війська продовжують наступати в районі Авдіївки

Російські бомби знищують аграрний бізнес

Україна втрачає все більше позицій на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями

Бої навколо Бахмута тривають, але без підтверджених здобутків з обох сторін

Генсек НАТО зустрівся з вищими військовими посадовцями США, у вівторок проведе переговори з Конгресом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся в понеділок з американськими військовими й дипломатичними лідерами, щоб знайти рішення щодо допомоги Києву, яку наразі призупинив Вашингтон.

Столтенберг, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун провели переговори в Пентагоні. Очільник НАТО і міністр оборони США є одними з найвідоміших у світі рушіїв міжнародної підтримки України в її дворічній боротьбі проти російського вторгнення.

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Після цього Столтенберг зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном. У вівторок він має зустрітися з конгресменами, щоб розповісти про прогрес українських військ, переконати їх у важливості протистояння російському диктатору Владіміру Путіну і закликати їх підтримати запропонований президентом Байденом пакет додаткового фінансування для Києва, який тривалий час залишається заблокованим.

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"Для українців це буде трагедією, якщо президент Путін переможе, але це також зробить світ більш небезпечним і всіх нас більш незахищеними", — сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з американським топ-дипломатом.

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Як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), напередодні візиту до Вашингтону Столтенберг заявив в ефірі телеканалу Fox News, що угода, яка обговорюється в Конгресі США, є "вигідною" для американців, оскільки мільярди доларів, які Конгрес вже ухвалив, підуть американським виробникам озброєнь.

Троє загиблих внаслідок російських авіаударів на північному сході України

Троє мирних жителів загинули в результаті обстрілу російськими "Градами" в понеділок на північному сході Сумської області, повідомляє місцева влада.

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Голова Зноб-Новгородської громади Петро Гончаров повідомив "Суспільному", що ракети влучили в житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. Коли аварійні бригади гасили полум'я, під завалами були виявлені тіла чоловіка і жінки.

Повідомляється, що ще один чоловік загинув і щонайменше один дістав поранення, коли вони йшли сусідньою вулицею і потрапили під мінометний обстріл. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні в місті Шостка, повідомила державна інформагенція "Укрінформ".

Останніми днями села північно-східного регіону зазнали масованих артилерійських обстрілів, в результаті яких загинули й були поранені ще кілька мирних жителів.

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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

Геолокаційні знімки, надані Інститутом вивчення війни (ISW), вказують на те, що в понеділок кремлівські війська знову здійснили просування на південно-східних околицях стратегічно важливого міста Авдіївка. За повідомленнями ISW, на південний схід від Авдіївки діють підрозділи добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої "Донецької народної республіки".

Прокремлівські блогери стверджували, що московські війська також просунулися на північний захід від Авдіївки біля Степового і на південь від Новокалинового, а також уздовж вулиці Ворошилова в Первомайському (на південний захід від Авдіївки), хоча ISW не знайшов підтвердження цим заявам.

Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новобахмутівки і Степового; на схід від коксохімічного комбінату на північно-західній околиці міста; в районі зруйнованого ресторану "Царська охота" в південно-східній частині; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід біля Первомайського і Невельського.