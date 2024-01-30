Загальний огляд:
- Столтенберг розпочав дводенний візит до Вашингтону
- Внаслідок обстрілу "Градами" на Сумщині загинули троє мирних мешканців
- Окупаційні війська продовжують наступати в районі Авдіївки
- Російські бомби знищують аграрний бізнес
- Україна втрачає все більше позицій на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями
- Бої навколо Бахмута тривають, але без підтверджених здобутків з обох сторін
Генсек НАТО зустрівся з вищими військовими посадовцями США, у вівторок проведе переговори з Конгресом
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся в понеділок з американськими військовими й дипломатичними лідерами, щоб знайти рішення щодо допомоги Києву, яку наразі призупинив Вашингтон.
Столтенберг, міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун провели переговори в Пентагоні. Очільник НАТО і міністр оборони США є одними з найвідоміших у світі рушіїв міжнародної підтримки України в її дворічній боротьбі проти російського вторгнення.
Після цього Столтенберг зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном. У вівторок він має зустрітися з конгресменами, щоб розповісти про прогрес українських військ, переконати їх у важливості протистояння російському диктатору Владіміру Путіну і закликати їх підтримати запропонований президентом Байденом пакет додаткового фінансування для Києва, який тривалий час залишається заблокованим.
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"Для українців це буде трагедією, якщо президент Путін переможе, але це також зробить світ більш небезпечним і всіх нас більш незахищеними", — сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з американським топ-дипломатом.
Як повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP), напередодні візиту до Вашингтону Столтенберг заявив в ефірі телеканалу Fox News, що угода, яка обговорюється в Конгресі США, є "вигідною" для американців, оскільки мільярди доларів, які Конгрес вже ухвалив, підуть американським виробникам озброєнь.
Троє загиблих внаслідок російських авіаударів на північному сході України
Троє мирних жителів загинули в результаті обстрілу російськими "Градами" в понеділок на північному сході Сумської області, повідомляє місцева влада.
Голова Зноб-Новгородської громади Петро Гончаров повідомив "Суспільному", що ракети влучили в житловий будинок у Зноб-Новгородській громаді. Коли аварійні бригади гасили полум'я, під завалами були виявлені тіла чоловіка і жінки.
Повідомляється, що ще один чоловік загинув і щонайменше один дістав поранення, коли вони йшли сусідньою вулицею і потрапили під мінометний обстріл. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні в місті Шостка, повідомила державна інформагенція "Укрінформ".
Останніми днями села північно-східного регіону зазнали масованих артилерійських обстрілів, в результаті яких загинули й були поранені ще кілька мирних жителів.
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
Геолокаційні знімки, надані Інститутом вивчення війни (ISW), вказують на те, що в понеділок кремлівські війська знову здійснили просування на південно-східних околицях стратегічно важливого міста Авдіївка. За повідомленнями ISW, на південний схід від Авдіївки діють підрозділи добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої "Донецької народної республіки".
Прокремлівські блогери стверджували, що московські війська також просунулися на північний захід від Авдіївки біля Степового і на південь від Новокалинового, а також уздовж вулиці Ворошилова в Первомайському (на південний захід від Авдіївки), хоча ISW не знайшов підтвердження цим заявам.
Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої тривають на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новобахмутівки і Степового; на схід від коксохімічного комбінату на північно-західній околиці міста; в районі зруйнованого ресторану "Царська охота" в південно-східній частині; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід біля Первомайського і Невельського.
Росіяни бомбардують місцевий бізнес на Харківщині
У понеділок російські авіабомби зруйнували сільськогосподарське підприємство та влучили в інші будівлі в одному з сіл під Куп'янськом. Про це повідомила місцева влада в Telegram.
"Ворог знову завдав удару по Куп'янському району. 29 січня 2024 року близько 11:30 збройні формування РФ обстріляли село Великий Бурлук, пошкодивши приміщення підприємства. Крім того, о 15:40 ворог обстріляв село Хатнє Великобурлуцької громади: влучив у територію сільгосппідприємства", — йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.
Оперативна ситуація у Запорізькій області
Російські війська нещодавно просунулися вздовж кордону Донецької та Запорізької областей, про що свідчать опубліковані в неділю геолокаційні кадри. Як повідомив у понеділок ISW, росіяни досягли успіху північніше Приютного.
Російські та українські соціальні мережі повідомляють про бої північніше Приютного, а також поблизу Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) і Старомайорського (на південь від Великої Новосілки). Аналітики ISW пишуть, що "вздовж адмінкордону між Донецькою та Запорізькою областями, за повідомленнями, діють підрозділи 394-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-а загальновійськова армія, Східний військовий округ) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) Росії; біля Приютного, за повідомленнями, діють підрозділи 143-го мотострілецького полку (127-а мотострілецька дивізія, 5-й АК, ПдВО); а біля Старомайорського – 60-ї мотострілецької бригади (5-й АК, ПдВО) та 14-ї бригади спецназу (ГРУ). "
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
У понеділок не було підтверджених повідомлень про успіхи біля Бахмута, пише ISW, хоча російські джерела стверджують, що московські війська досягли певних успіхів навколо міста.
Один із прокремлівських військових блогерів стверджує, що російські війська просуваються в районі Богданівки (на північний захід від Бахмута) і Кліщіївки (на південний захід від Бахмута), а також у напрямку Часового Яру (на захід від Бахмута). Блогер також стверджує, що російські війська відбили невизначені раніше втрачені позиції вздовж залізничної колії біля Іванівського (на захід від Бахмута).
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