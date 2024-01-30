Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що Федора Шандора – закарпатського воїна-добровольця, який викладав в Ужгородському університеті, таки призначать на посаду посла України в Угорщині. І це має відбутися найближчим часом.

Таку заяву український топ-дипломат зробив на спільній пресконференції з угорським колегою Петером Сійярто та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком за підсумками понад шестигодинних перемовин в Ужгороді, повідомляє "Радіо Свобода".

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"Затримка цього питання виникла з двох причин. Перша – йому треба було звільнитись зі Збройних Сил України. Це велика проблема, але начебто якась юридична модель була знайдена. Друга – відновлена процедура спецперевірок для кандидатів на послів та для вже призначених послів. Він пройшов, наскільки мені відомо, цю перевірку, чи вже на фінальній стадії проходження", – пояснив Кулеба.

З його словами, призначення Федора Шандора відбудеться "ось-ось".

Близько півтора року Україна не мала свого представника в Будапешті після звільнення Людмили Непоп у липні 2022-го. Така ситуація виникла, зокрема, через похолодання у відносинах між Україною та Угорщиною на тлі повномасштабної війни.

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У період відсутності посла українські інтереси в Угорщині представляв тимчасовий повірений у справах Іштван Балог.

У березні 2023 року Київ запропонував на посаду посла Федора Шандора – українця угорського походження з Закарпаття, більше відомого як "професор з окопів".

У серпні президентка Угорщини Каталін Новак погодила кандидатуру Шандора, втім указу президента про його призначення опубліковано не було. У коментарі Kyiv Post закарпатець підтвердив, що перебуває на фронті як сержант ЗСУ.

Нагадаємо, про офіційну позицію Києва щодо Угорщини та шляхи налагодження відносин між державами Kyiv Post розповіли заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква, а також народні депутати.