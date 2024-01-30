Українські полярники поділилися світлинами зеленого літа в Антарктиці.

"Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки. Але зараз там – літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0℃. Зокрема, нинішнього літа найвища температура досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня)”, - повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.

За таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.

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Серед місцевої флори є два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем українського вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.

Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.

А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Адже саме вони щедро «удобрюють» скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення.