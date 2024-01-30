Українські полярники поділилися світлинами зеленого літа в Антарктиці.
"Зазвичай з Антарктикою асоціюються лише сніг, крига, мороз і бурульки. Але зараз там – літо, і в цей час температура повітря коливається близько 0℃. Зокрема, нинішнього літа найвища температура досягла +5℃ (3 січня), а найнижча опустилася до -1,2℃ (12 січня)”, - повідомляють у Національному антарктичному науковому центрі.
За таких умов сніги тануть, а Антарктика набуває зеленого кольору, адже з-під білого покриву виринає унікальна антарктична рослинність.
Серед місцевої флори є два види судинних рослин. Це щучник антарктичний та перлинниця. Щучник є родичем українського вівса, а перлинниця належить до родини гвоздикових.
Крім них, в Антарктиці є також близько 100 видів мохів та лишайників.
А розростатися антарктичним рослинам, крім зміни клімату, допомагають пінгвіни. Адже саме вони щедро «удобрюють» скелі та вузькі ділянки ґрунтів, роблячи їх придатними для подальшого озеленення.
Українські полярники досліджують, як впливає зміна клімату на антарктичну рослинність, для чого ведуть облік та поширення кущиків.
Для картографування рослинності вчені використовують навіть дрони.
"Цього антарктичного сезону дослідження зеленого покриву Антарктики лише починаються", - зазначили полярники та пообіцяли обов’язково поділитися результатами.
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