Партизани виявили російські склади, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр", у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це cказано в Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агенти руху провели розвідку північніше Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами.
"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння", - йдеться у повідомленні.
Біля складів агенти помітили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.
Також партизани оприлюднили координати місць:
44.628525, 33.585635
44.625469, 33.581552
Партизанський рух інформує, що агенти АТЕШ розвідали вже сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу.
"Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари", - наголошують партизани.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Наприкінці минулого тижня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про досить нечасте використання росіянами "Калібрів" останнім часом.
"Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет", - сказала вона в ефірі телемарафону.
Речниця пояснила, що вся логістика й інфраструктура зосереджена в Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську.
"Цілком імовірно, що (росіяни) можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - наголосила Гуменюк.
Раніше АТЕШ повідомив, що російські війська використовують реактивну систему залпового вогню "Град" для відбиття атак українських повітряних і морських дронів.
Партизани провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого помітили, що російські збройні сили застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "Тор" "для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України"." Однак, як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки.
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