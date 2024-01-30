Партизани виявили російські склади, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр", у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це cказано в Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агенти руху провели розвідку північніше Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами.

"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння", - йдеться у повідомленні.

Біля складів агенти помітили кілька одиниць вантажної автомобільної техніки росіян.

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Також партизани оприлюднили координати місць:

44.628525, 33.585635

44.625469, 33.581552

Партизанський рух інформує, що агенти АТЕШ розвідали вже сотні об'єктів в окупованому Криму та продовжують свою роботу.

"Ми передаємо отриману інформацію про окупантів Силам оборони України та, як наслідок, ці об'єкти стають цілями, за якими завдаються ракетні удари", - наголошують партизани.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Наприкінці минулого тижня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила про досить нечасте використання росіянами "Калібрів" останнім часом.

"Є розуміння, що вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет", - сказала вона в ефірі телемарафону.

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Речниця пояснила, що вся логістика й інфраструктура зосереджена в Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську.

"Цілком імовірно, що (росіяни) можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - наголосила Гуменюк.

Раніше АТЕШ повідомив, що російські війська використовують реактивну систему залпового вогню "Град" для відбиття атак українських повітряних і морських дронів.

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Партизани провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого помітили, що російські збройні сили застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "Тор" "для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України"." Однак, як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки.