Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) оголосило набір добровольців у підрозділи активних дій української розвідки, які діятимуть у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє ГУР МОУ в Телеграмі.

"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами? Приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України – і в тебе буде можливість влаштувати справжній гуркіт ворогам, де б вони не були і якби вони не ховалися", - закликають у воєнній розвідці.

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Відповідні підрозділи активних дій реалізовують «найзухваліші плани» ГУР.

"Саме вони роблять так, щоб у окупантів гуркотіло по тилах (аж до найглибших), портах базування залишків ворожого флоту, аеродромах – та в будь-якому місці, де ворог того навіть не очікує", - повідомляють у ГУР МОУ.

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"Вони – той каральний меч, який всюди дістане тих, хто замислив зло проти нашої Батьківщини!"

Щоб приєднатися до спецпідрозділу ГУР, необхідно заповнити анкету-заявку та чекати дзвінка.