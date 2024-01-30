Постійне представництво Бельгії при ЄС повідомило, що посли Європейського Союзу погодили пропозицію щодо використання надприбутків з заморожених російських активів для підтримки України. Гроші планують надати саме на відновлення України.

Зазначається, що таке рішення ухвалили перед наступним засіданням Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться 19 лютого. До цього країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів на допомогу Україні, щоб у такий спосіб РФ заплатила за довгострокову реконструкцію країни.

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Окрім цього, країни-члени ЄС мають ще вирішити, як реалізувати план, перш ніж ці гроші зможуть переказати Україні.

Раніше Financial Times із посиланням на джерела писав, що доходи з заморожених у Європі російських активів сягатимуть близько трьох мільярдів євро на рік або 15 мільярдів у період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи Центрального банку РФ на суму, близьку до 200 мільярдів євро. Значна частина цих коштів наразі перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear. У першому кварталі 2023 року кошти принесли вже майже 750 мільйонів євро прибутку.

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Крім того, ЄС заморозив 24,1 мільярда євро активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.

Згодом США заморозили ще вісім мільярдів доларів активів РФ.

Тож наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі 300 мільярдів доларів російських активів, що були заморожені західними країнами з 24 лютого 2022 року.

Українська влада наполягає, щоб ці гроші передали Києву як відшкодування за збитки. Міжнародні партнери загалом підтримують цей план, однак США та ЄС заявляли, що шукають законні способи його реалізації.