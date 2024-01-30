Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише з початку року війська РФ випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Про це голова держави написав у Twitter (X).

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит", - зауважив він.

Зеленський додав, що саме такий повітряний щит Україна будує разом зі своїми партнерами. Контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу, зауважив президент.

Advertisement

"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти - це досяжно", - наголосив Зеленський.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що  у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. За його словами, попри те, що під час масованих атак росіяни використали чимало ракет, РФ досі має ресурси їх виготовляти.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
9 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Партизани підняли український прапор у центрі Донецька
Далі » Нехай у ворогів гуркотить: ГУР набирає добровольців у спецпідрозділи, які діятимуть у Криму