Президент Володимир Зеленський повідомив, що лише з початку року війська РФ випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

Про це голова держави написав у Twitter (X).

"З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит", - зауважив він.

Зеленський додав, що саме такий повітряний щит Україна будує разом зі своїми партнерами. Контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі - від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу, зауважив президент.

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"Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти - це досяжно", - наголосив Зеленський.

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Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет. За його словами, попри те, що під час масованих атак росіяни використали чимало ракет, РФ досі має ресурси їх виготовляти.