Влада Північної Кореї заявила, що 30 січня Північна Корея здійснила пробний запуск стратегічної крилатої ракети Hwasal-2, здатної нести ядерну зброю, з метою перевірки готовності армії до швидкої контратаки та покращення стратегічних ударних можливостей.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на північнокорейську державну інформагенцію KCNA повідомляє Yonhap.

У Пхеньяні зазначили, що запуск ракети в напрямку Жовтого моря «не мав негативного впливу на безпеку сусідньої країни», вочевидь маючи на увазі Південну Корею.

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Подробиці проведеного у вівторок ракетного випробування, у тому числі скільки ракет було запущено та як далеко вони пролетіли, KCNA не повідомляє.

Південнокорейські фахівці звернули увагу на те, що Hwasal-2 (з корейської «стріла») летіла на низькій висоті. Крилаті ракети, оснащені реактивними двигунами, летять низько і маневрують, тому їх важко виявити й перехопити.

Крім того, на темному корпусі ракети помітили білі смуги, що нагадували за зовнішнім виглядом ті, які були на раніше запущеній ракеті Hwasal-1.

Північна Корея вперше провела випробування крилатих ракет Hwasal-1 і Hwasal-2 у вересні 2021 року та січні 2022-го відповідно й відтоді запустила ще кілька Hwasal-1 і Hwasal-2, які, як вважають, мають дальність польоту 1500 км та 2000 км відповідно.

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Хоча сам запуск крилатої ракети не є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють використання КНДР технології балістичних ракет, він може становити серйозну загрозу безпеці, оскільки на таких ракетах можуть бути встановлені ядерні боєголовки.