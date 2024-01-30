Ексклюзивні відео, отримані Kyiv Post, показують, як українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані. Про операцію повідомляють наші джерела в українських спецслужбах.
Зняті протягом останніх тижнів у невідомій частині африканської країни, ці відеозаписи демонструють три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.
Як повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах, "робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, швидше за все, є роботою українських спецслужб".
Джерело додає: "Триває планова робота".
Українські війська активно діють у Судані вже кілька місяців. У листопаді минулого року Kyiv Post отримав два відеозаписи, на яких можна побачити, як схоже, українські спецпризначенці полюють на російських найманців, які перебувають у цій африканській країні.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Джерело в секторі безпеки і оборони України повідомило тоді, що наразі триває операція з "зачистки ПВК "Вагнера", їхніх посіпак з "місцевих терористів", і "представників спецслужб Російської Федерації" в африканській країні.
Тоді у розмові з Kyiv Post джерело додало: "Ці кадри, ймовірно, показують роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)".
Наш співрозмовник тоді відмовився надати подробиці з міркувань безпеки.
Що українські війська роблять у Судані?
У травні минулого року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", а кампанія в Судані, яка, вочевидь, триває, є частиною цього завдання.
Росія, разом з групою "Вагнера", брала безпосередню участь у перевороті в Судані в 2019 році, підтримуючи Хемедті та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю, а ПВК "Вагнер", зокрема, надавала ракети класу "земля-повітря" для місцевих Сил швидкого реагування (RSF).
Високопоставлене суданське джерело повідомило CNN минулого року, що близько 90% озброєння RSF надійшло від "Вагнера", додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель лідера "Вагнера" Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.
У вересні президент Зеленський заявив, що провів імпровізовану зустріч з головою Суверенної ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, під час прольоту через ірландський аеропорт Шеннон.
"Ми обговорили наші спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", - зазначив він тоді.
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