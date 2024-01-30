Ексклюзивні відео, отримані Kyiv Post, показують, як українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані.  Про операцію повідомляють наші джерела в українських спецслужбах.

Зняті протягом останніх тижнів у невідомій частині африканської країни, ці відеозаписи демонструють три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

Як повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах, "робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, швидше за все, є роботою українських спецслужб".

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Джерело додає: "Триває планова робота".

 

Українські війська активно діють у Судані вже кілька місяців. У листопаді минулого року Kyiv Post отримав два відеозаписи, на яких можна побачити, як схоже, українські спецпризначенці полюють на російських найманців, які перебувають у цій африканській країні. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Джерело в секторі безпеки і оборони України повідомило тоді, що наразі триває операція з "зачистки ПВК "Вагнера", їхніх посіпак з "місцевих терористів", і "представників спецслужб Російської Федерації" в африканській країні. 

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Тоді у розмові з Kyiv Post джерело додало: "Ці кадри, ймовірно, показують роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)".

Наш співрозмовник тоді відмовився надати подробиці з міркувань безпеки. 

Що українські війська роблять у Судані?

У травні минулого року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", а кампанія в Судані, яка, вочевидь, триває, є частиною цього завдання.

Росія, разом з групою "Вагнера", брала безпосередню участь у перевороті в Судані в 2019 році, підтримуючи Хемедті та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю, а ПВК "Вагнер", зокрема, надавала ракети класу "земля-повітря" для місцевих Сил швидкого реагування (RSF).

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Високопоставлене суданське джерело повідомило CNN минулого року, що близько 90% озброєння RSF надійшло від "Вагнера", додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель лідера "Вагнера" Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.

У вересні президент Зеленський заявив, що провів імпровізовану зустріч з головою Суверенної ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, під час прольоту через ірландський аеропорт Шеннон. 

"Ми обговорили наші спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", - зазначив він тоді.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Кріс Йорк
Кріс Йорк
Кріс має більш ніж десятирічний досвід роботи старшим редактором і репортером HuffPost UK. Має ступінь магістра з конфліктології, питань розвитку та безпеки. Впродовж певного часу вивчав російську мову, і тепер намагається забути її та натомість вивчити українську.
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