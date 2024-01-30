Як повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах, "робота зі знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів-терористів у Судані, швидше за все, є роботою українських спецслужб".

Зняті протягом останніх тижнів у невідомій частині африканської країни, ці відеозаписи демонструють три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

Ексклюзивні відео, отримані Kyiv Post, показують, як українські безпілотники знищують російських найманців та їхніх "місцевих терористичних партнерів" у Судані. Про операцію повідомляють наші джерела в українських спецслужбах.

Українські війська активно діють у Судані вже кілька місяців. У листопаді минулого року Kyiv Post отримав два відеозаписи, на яких можна побачити, як схоже, українські спецпризначенці полюють на російських найманців, які перебувають у цій африканській країні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Джерело в секторі безпеки і оборони України повідомило тоді, що наразі триває операція з "зачистки ПВК "Вагнера", їхніх посіпак з "місцевих терористів", і "представників спецслужб Російської Федерації" в африканській країні.

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Тоді у розмові з Kyiv Post джерело додало: "Ці кадри, ймовірно, показують роботу спецпідрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР)".

Наш співрозмовник тоді відмовився надати подробиці з міркувань безпеки.

Що українські війська роблять у Судані?

У травні минулого року начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв "знищувати російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", а кампанія в Судані, яка, вочевидь, триває, є частиною цього завдання.

Росія, разом з групою "Вагнера", брала безпосередню участь у перевороті в Судані в 2019 році, підтримуючи Хемедті та його бойовиків у конфлікті та постачаючи зброю, а ПВК "Вагнер", зокрема, надавала ракети класу "земля-повітря" для місцевих Сил швидкого реагування (RSF).

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Високопоставлене суданське джерело повідомило CNN минулого року, що близько 90% озброєння RSF надійшло від "Вагнера", додавши, що постачання не припинилося, незважаючи на загибель лідера "Вагнера" Євгена Пригожина і його заступника Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в Росії.

У вересні президент Зеленський заявив, що провів імпровізовану зустріч з головою Суверенної ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом, під час прольоту через ірландський аеропорт Шеннон.

"Ми обговорили наші спільні безпекові виклики, а саме діяльність незаконних збройних формувань, що фінансуються Росією", - зазначив він тоді.