США не змогли запобігти смертоносній атаці на американський військовий форпост у Йорданії, коли ворожий безпілотник наблизився до своєї цілі в той самий час, коли й американський безпілотник повертався на базу, заявили в понеділок американські високопосадовці. Повернення в цей час американського безпілотника на базу спричинило плутанину й завадило вчасно визначити, що дрон, який наближався, є ворожим. Такого висновку дійшли офіційні експерти. За словами американських чиновників, ворожий безпілотник був запущений з території Іраку бойовиками угруповання, яке підтримує Тегеран. Американська військова база Вежа 22 розташована в Йорданії неподалік кордонів з Іраком та Сирією - WSJ.

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Близько 16:50 у понеділок сирени повітряної тривоги залунали в Тель-Авіві та по всьому центральному Ізраїлю. За даними ізраїльського інформаційного видання Ynet, з боку міста Хан-Юніс, розташованого на півдні сектору Газа, було випущено 11 ракет, 6 із яких були перехоплені.

Вищий суд ООН у п’ятницю має вирішити, чи має він юрисдикцію в справі, ініційованій Україною, яка звинувачує Росію в порушенні міжнародного права через використання неправдивого звинувачення в геноциді як приводу для свого вторгнення в 2022 році. Київ ініціював справу в Міжнародному суді ООН за кілька днів після початку повномасштабної війни, стверджуючи, що Росія порушила Конвенцію про геноцид 1948 року, неправомірно стверджуючи, що Україна здійснює геноцид щодо російськомовного населення країни – AP.

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Як повідомлялося, український суд відхилив клопотання про звільнення під заставу екс-очільника Департаменту військово-технічної політики Міноборони Олександра Лієва – фігуранта скандалу щодо закупівлі зброї на 40 мільйонів доларів. Прокуратура просила призначити підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі близько $7 млн, але суд відхилив клопотання. Лієва та ще чотирьох осіб підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень при закупівлі снарядів для ЗСУ. За даними СБУ, в серпні 2022 року чиновники Міноборони уклали договір про закупівлю великої партії артилерійських снарядів із компанією «Львівський арсенал». Міноборони авансом перерахувало гроші на рахунки компанії, але снарядів так досі й не отримало – «Суспільне».

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Рішення Російської Федерації не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на майбутні президентські вибори викликає глибокий жаль. Про це заявили керівники Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) і Парламентської асамблеї ОБСЄ. «Ми дуже розчаровані рішенням не запрошувати представників ОБСЄ для спостереження за президентськими виборами в Росії, – заявив директор БДІПЛ Маттео Мекаччі. – Це суперечить зобов’язанням Російської Федерації перед ОБСЄ і водночас позбавить виборців та інституції країни неупередженої та незалежної оцінки виборів».

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ЄС саботує економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує продовження фінансової допомоги Україні на саміті цього тижня відповідно до конфіденційного плану, розробленого Брюсселем, який знаменує значне загострення у відносинах між ЄС та його найбільш проросійськи налаштованою країною. У підготовленому чиновниками ЄС документі, з яким ознайомилась Financial Times, Брюссель окреслив стратегію, спрямовану на те, аби свідомо скористатись вразливістю економіки Угорщини, ослабити її валюту та підірвати довіру до неї інвесторів у спробі зашкодити «робочим місцям і зростанню», якщо Будапешт відмовиться зняти своє вето на допомогу Києву.

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв заблокувати використання бюджету ЄС для надання Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги на екстреному саміті лідерів у четвер. Якщо він не відступить, інші лідери ЄС мають публічно домовитись назавжди припинити фінансування Будапешта Євросоюзом із наміром обвалити ринки, спричинити різке зростання кількості форинтів у країні та, відповідно, різке зростання вартості її запозичень, визначив Брюссель у спільному документі.

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«Це Європа каже Віктору Орбану: «Досить, пора схаменутись. Може у вас є пістолет, але у нас є базука», – сказав Муджтаба Рахман, європейський директор консалтингової компанії Eurasia Group. У документі зазначається, що «в разі відсутності згоди на [саміті] 1 лютого інші глави держав і урядів публічно заявлять про це в світлі неконструктивної поведінки прем’єр-міністра Угорщини». . . Вони не можуть собі й уявити, що «Будапешт далі буде отримувати кошти від ЄС». Без цього фінансування «фінансові ринки та європейські й міжнародні компанії будуть куди менш зацікавлені інвестувати в Угорщину», – зазначено в документі. Таке покарання «може швидко спровокувати подальше зростання вартості фінансування державного дефіциту та падіння курсу національної валюти» – FT.

Колишнього прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана засудили до 10 років ув'язнення за розголошення державної таємниці. Рішення оголосив суддя спеціального суду Абул Хаснат Зулкарнайн під час слухання, яке відбулось у в'язниці Адіала в Равалпінді – Sky News.

Колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуму виключили з партії, яку він колись очолював, після того, як він відмовився голосувати за її представників та заснував конкуруючу організацію. Правлячий Африканський національний конгрес (АНК) оголосив про своє рішення в понеділок. «Зума та інші особи, чия поведінка суперечить нашим цінностям і принципам, опиняться поза Африканським національним конгресом», – сказав Генеральний секретар партії Фікіле Мбалула. Дев’ять років президентства Зуми, яке розпочалося 2009 року, ознаменувалися численними скандалами. Офіційне розслідування показало, що колишній президент ставив інтереси своїх корумпованих партнерів вище за інтереси своєї країни в процесі, відомому як «захоплення держави». У 2021 році, після того, як він залишив президентську посаду, його ув’язнили за те, що він не з’явився на виклик слідчих. Зуму також звинувачують у корупції з приводу угоди 1999 р. щодо закупівлі зброї. Але він відкидає всі висунуті проти нього звинувачення – BBC.

Огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.