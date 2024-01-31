Сьогодні вночі дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакували Невський нафтопереробний завод у Санкт Петербурзі, повідомляють джерела Kyiv Post.

Джерело розповіло, що росіяни намагалися збити український дрон за допомогою ЗРК С-400, втім це їм не вдалося і безпілотник впав на території НПЗ.

“С-400 - металобрухт”, - додав співрозмовник.