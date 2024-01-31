Сьогодні вночі дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) атакували Невський нафтопереробний завод у Санкт Петербурзі, повідомляють джерела Kyiv Post.

Джерело розповіло, що росіяни намагалися збити український дрон за допомогою ЗРК С-400, втім це їм не вдалося і безпілотник впав на території НПЗ.

“С-400 - металобрухт”, - додав співрозмовник.

 

Російські медіа повідомляють, що "збитий" український безпілотник упав і пошкодив кілька цистерн нафтопереробного заводу на Глухоозерському шосе, і що на місце оперативно прибули екстрені служби.

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Невський Завод є надважливим російським виробником енергетичного обладнання.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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