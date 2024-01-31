18,168 млн грн внесено як заставу за суддю Верховного суду Всеволода Князєва, якого підозрюють у масштабній корупції.

Про це повідомив «Центр протидії корупції» (ЦПК) вранці 31 січня.

Вчора слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Всеволоду Князєву з 20 млн грн до 18,168 млн грн, а вже сьогодні гроші за нього внесли, і він зможе вийти з СІЗО.

В ЦПК зазначають, що малоймовірно, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, оскільки всі його активи арештовані.

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У грудні адвокати Князєва казали, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

Відомо, що два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже 20 років. Дружина пояснила, що шлюбні відносини з чоловіком фактично припинилися в травні 2023 року через "несумісність характерів". Один із судів Миколаєва вже розглядає позов про поділ спільного майна подружжя.

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Князєв перебував під вартою з травня 2023 року, і за цей час його застава зменшилась у кілька разів:

у травні 2023 року йому призначили тримання під вартою з заставою у 107 млн грн.

вже за 2 тижні апеляція зменшила суму застави до 75 млн грн.

в серпні слідчий суддя зменшив суму застави до 55 млн грн.

через місяць апеляція скинула заставу до 45 млн грн.

у жовтні слідчий суддя зменшив заставу до 35 млн.

у грудні заставу зменшували двічі: спершу до 27 млн грн, згодом до 20 млн грн.

вчора Князєву зменшили заставу до 18,168 млн грн.

Нагадаємо, в травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Всеволоду Князєву, затриманому на хабарі в розмірі 2,7 млн доларів.