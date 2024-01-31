Партизани стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту Росії, який розташований у Кілен-бухті в Севастополі (Крим).

Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - повідомляє рух.

Партизани вказують, що цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів - від фрегатів до малих десантних кораблів.

Advertisement

Крім того, нещодавно агенти АТЕШ зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля, який росіяни намагалися замаскувати. Пізніше з'ясувалося, що даний корабель - вже відомий "Оленегорский горняк".

Нагадаємо, раніше партизани виявили російські склади, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр", у тимчасово окупованому Севастополі. Агенти руху провели розвідку північніше Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
8 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
9 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон Війна в Україні
11 годин тому
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній За екс-суддю Верховного суду Князєва внесли заставу
Далі » Фінляндія планує не надавати росіянам фінський паспорт без відмови від російського