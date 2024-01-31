Партизани стежать за 13-м судноремонтним заводом Чорноморського флоту Росії, який розташований у Кілен-бухті в Севастополі (Крим).

Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

"Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ. Ймовірно, відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", - повідомляє рух.

Партизани вказують, що цей завод є стратегічним об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів - від фрегатів до малих десантних кораблів.

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Крім того, нещодавно агенти АТЕШ зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля, який росіяни намагалися замаскувати. Пізніше з'ясувалося, що даний корабель - вже відомий "Оленегорский горняк".

Нагадаємо, раніше партизани виявили російські склади, де, ймовірно, зберігаються ракети "Калібр", у тимчасово окупованому Севастополі. Агенти руху провели розвідку північніше Сухарної бухти та виявили склади з боєприпасами.