Про це повідомляє місцеве видання Suomen Kuvalehti.

Це є знаковою подією, оскільки ще в 2021 році Рєпіна представляли росіянином, хоча й з припискою, що він народився на території сучасної України. Відтоді українці регулярно зверталися до музею, аби відновити історичну справедливість.

Серед тих, хто звертався до музею з проханням змінити національність Рєпіна — українська журналістка, авторка УП.Культура Анна Лодигіна. Вона написала вичерпну статтю, де розібралася, якої все ж таки національності художник та його родина.

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Під час підготовки матеріалу вона попросила надати більше інформації про його життя у Фінляндії. Кураторка надіслала їй статтю, в якій йшлося, що батьки Рєпіна були росіянами та народилися в Підмосков'ї.

У відповідь Лодигіна надіслала докази того, що це не так — церковні документи свідчили, що батько й дід художника народилися на території України.

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Вона додала, що знала про велику виставку робіт Рєпіна, яку музей провів спільно з Третьяковською галереєю та Музеєм російського мистецтва за пів року до повномасштабного вторгнення. Там Рєпін був представлений російським художником.

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За словами журналістки, вона обговорювала етнічну приналежність художника з головним куратором виставки Тімо Гууско.

«В одному з листів він надіслав посилання на свій матеріал, у якому вказувалося, що батьки Рєпіна були росіянами, народженими в Московській губернії. Я звернулася до заступниці директора з наукової роботи музею Рєпіна в Чугуєві Ольги Шевченко, щоб вона надіслала копії з метричних книг родини художника, як доказ, що його коріння українське, а не російське», — пригадала журналістка.

На думку Лодигіної, інформація з музею в Чугуєві стала вирішальною для Атенеуму:

«Трохи згодом я дізналася, що під картиною Рєпіна в експозиції нової виставки написано, що він — український художник».

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Із 2021 року фінський музей Атенеум понад два роки йшов до рішення про зміну національності Рєпіна.

Серед тих, хто у ЗМІ порушував питання зміни національної приналежності Рєпіна, є і фінський музикант українського походження Лукаш Стасевський.

І от нарешті назвати Рєпіна українцем у музеї наважилися, коли готували виставку «Питання часу», до якої увійшла одна з робіт художника.

KyivPost також робив матеріал про життя і творчий шлях харківського нащадка козаків Іллі Рєпіна, в якому також проаналізував, який відбиток українська культура та козацтво залишили в творчості всесвітньовідомого художника-реаліста.

Тенденція повернення імен українських художників у світових музеях

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У березні 2023 року Музей Стадейлік в Амстердамі (Нідерланди), який має одну з найповніших колекцій творів Казимира Малевича, змінив підписи в інформації про художника-абстракціоніста, назвавши його українцем.

Також у лютому 2023 року Метрополітен у Нью-Йорку визнав українськими, а не російськими художниками Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського. Зокрема, відповідні позначки з'явились у підписі до портрета письменника Всеволода Гаршина авторства Рєпіна та на морському пейзажі Айвазовського.