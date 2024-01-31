Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, який мав бути 24 січня, втім не відбувся внаслідок авіатрощі російського літака Іл-76 в Бєлгородській області, на якому за інформацією російської сторони нібито перебували 65 українських військовополонених.
Сьогодні Україна повернула 207 українців з російського полону. Сьогоднішній обмін вже 50-й з початку повномасштабного вторгнення росї в Україну.
Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії та та підписав: “Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні.
Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим”.
Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 воїнів Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морські піхотинці та військові медики.
Зокрема, з російського полону визволили молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук росіян разом із дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за півроку жінку обміняли та повернули в Україну. Тетяна оселилася з двома доньками в Дніпрі. Однак 14 січня росіяни випустили ракету по багатоповерхівці, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донькою та матір'ю чоловіка.
Старша 19-річна донька Руслани зараз чекає на повернення батька.
Повертаються додому і медики, які рятували своїх побратимів та мирних жителів на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".
Що сталося з останнім обміном полоненими, який так і не відбувся?
Минулої середи російський літак Іл-76 впав на заході Бєлгородській області Росії, врізавшись у землю гігантською вогняною кулею, і, скоріш за все, всі, хто був на борту, загинули.
Міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака начебто перебували 65 українських військовополонених, захоплених за час повномасштабного вторгнення, троє супроводжуючих, а також шість членів екіпажу.
Втім Україна не змогла підтвердити чи спростувати інформацію про те, хто насправді перебував на борту літака.
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов зазначив, що незважаючи на звинувачення Росії в нібито збитті Україною літака зі своїми ж полоненими, росіяни не показали поля, засіяні трупами, рештками, як мали б це показати для того, щоб максимально звинуватити Україну.
Тобто ситуація незрозуміла до кінця. Якщо це сталося як стверджує РФ, то чому Росія приховувала кілька днів і приховує далі трупи? Вона ж мала показувати це на весь світ: "Дивіться, українці – вбивці". Але нема трупів, нічого нема", – зауважив голова української воєнної розвідки.
Washington Post пише, що Буданов розповів, що Росія намагалася отримати ДНК рідних нібито загиблих військовополонених із списку на обмін, який був опублікований російськими медіа 24 січня. Водночас РФ не надала жодних доказів , що ці останки взагалі знайшли.
Тому Україна відхилила це прохання.
Генерал-лейтенант Кирило Буданов 26 січня зустрівся з родичами військовополонених, яких імовірно перевозили транспортним літаком Іл-76.
"Пазл не складається", - сказав Буданов сім'ям полонених, розповідає матір одного з військовополонених. Вона додала, що в обміні мали брати участь понад 190 ув'язнених, що збігається із заявою президента Росії Володимира Путіна. Але міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака було лише 65 затриманих.
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