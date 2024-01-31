Сьогодні, 31 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, який мав бути 24 січня, втім не відбувся внаслідок авіатрощі російського літака Іл-76 в Бєлгородській області, на якому за інформацією російської сторони нібито перебували 65 українських військовополонених.

Сьогодні Україна повернула 207 українців з російського полону. Сьогоднішній обмін вже 50-й з початку повномасштабного вторгнення росї в Україну.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії та та підписав: “Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні.

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Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим”.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 воїнів Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морські піхотинці та військові медики.

Зокрема, з російського полону визволили молодшого сержанта Захара. Він потрапив до рук росіян разом із дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" у травні 2022 року. Менш ніж за півроку жінку обміняли та повернули в Україну. Тетяна оселилася з двома доньками в Дніпрі. Однак 14 січня росіяни випустили ракету по багатоповерхівці, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донькою та матір'ю чоловіка.

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Старша 19-річна донька Руслани зараз чекає на повернення батька.

Повертаються додому і медики, які рятували своїх побратимів та мирних жителів на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".