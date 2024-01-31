Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель анонсував, що в середу, 31 січня міністри оборони країн-членів Європейського Союзу на закритому засіданні обговорять військову підтримку України, зокрема постачання боєприпасів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, необхідно мати чітке уявлення про те, де ми перебуваємо [у ситуації із забезпеченням] боєприпасами. Міністрів попросили детально розповісти, що вони зробили, що роблять і що планують робити, щоб мати чітке уявлення про те, що потрібно зробити загалом, щоб забезпечити Україну тим, що їй потрібно, і досягти поставлених нами цілей", - сказав очільник дипломатії ЄС перед засіданням неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони у Брюсселі.

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За його словами, важливо прояснити поточну ситуацію та як вона зміниться до березня - саме тоді спливе річний термін, протягом якого Брюссель обіцяв поставити Україні 1 млн артилерійських снарядів.

"Усі подробиці про цифри я дам наприкінці зустрічі, тому що мета зустрічі саме така: мати чітке розуміння ситуації та зобов'язань. Україні потрібно більше боєприпасів. Є великий дисбаланс між вогневою міццю сторін, і цю прогалину необхідно заповнити", - продовжив Жозеп Боррель.

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Очільники оборонних відомств країн ЄС також говоритимуть про фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

"Ви знаєте, що завтра у порядку денному лідерів (на позачерговому засіданні Євроради щодо перегляду довгострокового бюджету - ред.) - пакет підтримки України", - нагадав топ-дипломат ЄС.

Нагадаємо, в Україну приїхала заступниця держсекретаря США Нуланд.