Європейська комісія пропонує продовжити режим лібералізації торгівлі між ЄС і Україною та Молдовою. Відповідний документ опублікували сьогодні на сайті Єврокомісії.



"Продовження візового режиму для українського експорту до ЄС ще на рік посилить захист для чутливих аграрних продуктів у ЄС. З цією метою, а також з огляду на значне збільшення імпорту частини сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та 2023 роках, оновлені автономні торговельні заходи містять посилений захисний механізм", - йдеться у документі.

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Разом з тим, для найбільш чутливих продуктів: м’яса птиці, яєць і цукру у Євросоюзі передбачене застосування механізму "екстренного гальмування", який має стабілізувати імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках.

"Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги (2022-2023 рр. - ред.), мита будуть знову запроваджені введені", - вказано у пропозиції Єврокомісії.

Паралельно Єврокомісія продовжила ще на рік призупинення всіх мит на імпорт із Молдови, що набули чинності у липні 2022 року.



В українському уряді відреагували на таку пропозицію ЄК. Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram зазначив: "Це означає, що наші підприємці зможуть і далі експортувати свою продукцію на європейські ринки без квот, мит і тарифів. Це дає додаткові можливості для українського бізнесу та посилює стійкість нашої економіки".



