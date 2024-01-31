Оперативне командування "Захід" в Telegram оприлюднило відео, заявивши що дрон MAVIC взяв у полон російського солдата.

"MAVIC взяв у полон російського солдата. Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдат", - йдеться у підписі до ролику.

У командуванні додали, що дрони - "це основа нинішньої війни".

На відео можна побачити, як російський військовий дивиться на дрон і повільно йде йому на зустріч. Потім кадри демонструють, як росіянин здається у полон військовим ЗСУ.

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Kyiv Post не зміг незалежно перевірити, коли і де було зняте відео.

Опитаний Kyiv Post український аеророзвідник пояснює, що дрон провів росіянина до точки, де він міг здатися у полон.

"Буває, що MAVIC робить скид з запискою на кшталт: "Йди здавайся, тебе не вб'ють і нагодують". А буває, що (російський) солдат сам піднімає прапор білий, або ж жестами показує чи руки піднімає. І тоді MAVIC опускається низько і помаленьку летить, показуючи дорогу", - зауважив військовий.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

За словами аеророзвідника, дрон MAVIC навіть "киває камерою" під час комунікації з військовими, показуючи "так" або "ні".

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Крім того, за словами співрозмовника Kyiv Post, інколи за допомогою MAVIC виснаженому бійцю ЗСУ, який був поранений під час штурму, можуть скинути ліки, воду, їжу і навіть цигарки, поки він чекає сприятливих умов для евакуації.

На початку січня 95-та окрема десантно-штурмова бригада опублікувала відео, на якому видно, як українського військового, який опинився у російському полоні та перебував у ворожому окопі, успішно вивів до своїх український безпілотник.

Бійці, які брали участь у цій операції, розповіли, що відпрацювали ударним дроном по ділянці, контрольованій військами РФ. Ліквідувавши росіян, військові ЗСУ помітили у траншеї зв'язаного українського солдата з іншої бригади.

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"Наш оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу того бранця - миготіти вогниками на MAVIC. Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої і почав іти за нашим дроном", - розповіли військові.

Коли дрон "виводив" полоненого українського бійця, на їх шляху зустрівся ще один вцілілий російський солдат.

"Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату і "затрьохсотив" його, і далі продовжив виводити побратима", - додали у 95-й ДШБ.

Слід зауважити, що під час російсько-української війни цивільні дрони лінійки DJI Mavic стали одними з нарозповсюдженіших засобів бойової розвідки. Дрони використовуються як Україною, так і РФ для розвідування території, коригування вогню артилерії та скидання саморобних боєприпасів (типу ВОГ-25) на ворожі цілі.