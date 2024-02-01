Увечері 31 січня, напередодні надважливого для України засідання Європейської Ради президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провели окремі перемовини з очільником уряду Угорщини Віктором Орбаном.

Про це пише угорське проурядове видання Index із посиланням на керівника пресслужби угорського урядовця Берталана Хаваші.

Тристоронні перемовини відбулися в Брюсселі в межах підготовки до позачергового саміту ЄС, на якому лідери країн-членів мають переглянути довгостроковий бюджет блоку, а також ухвалити 50 мільярдів євро допомоги Україні в 2024-2027 роках.

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За даними Politico, через цю зустріч Віктор Орбан пропустив вечерю лідерів ЄС.

Нагадаємо, наразі угорський урядовець висунув чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяє підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.