Виступаючи в Heritage Foundation (Фонд «Спадщина», аналітичний центр, що підтримує Трампа), Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Те, що ви виробляєте, – запорука безпеки людей. Те, що купують союзники, – запорука сили американського бізнесу. Тож НАТО є хорошим бізнесом для США», – цитує Столтенберга агенція Франс-Пресс (AFP). Він підкреслив, що саме американська зброя і техніка допомогла [Україні] знищити «значну частину бойового потенціалу Росії». Advertisement Столтенберг навів економічні аргументи: за два останні роки американські виробники експортували союзникам зброю на суму 120 мільярдів доларів, а це – робочі місця й прибутки для самих Сполучених Штатів. «Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку», – сказав Столтенберг. Україна вдарила ракетами по аеродрому Бельбек в окупованому Криму Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом. На опублікованих у середу супутникових знімках видно наслідки ракетного удару України по аеродрому Бельбек, що біля Севастополя. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував тим, «хто долучився до очищення Криму від російської присутності»: Advertisement

Black smoke seen in the direction of Belbek airfield in Sebastopol, RU-occupied Crimea (31 JAN 2024)



Rough POV ~ 44.59697, 33.46214

The building seen in the photo: 44.6088, 33.4754@GeoConfirmed https://t.co/e3XSEsWPIC pic.twitter.com/FZwXjZvEWb — D. mojavensis 🇺🇲 🇺🇦 (@Dmojavensis) January 31, 2024

Однак Інститут вивчення війни (ISW) написав, що поки не має чітких візуальних доказів знищення російських цілей на аеродромі чи поблизу нього. В той же час, ISW повідомив, що Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення 20 українських ракет у середу, 17 з них – на підльоті до Севастополя. Один російський блогер написав, що це могли бути ракети Storm Shadow, і нагадав, що такі ракети вже атакували цей аеродром у жовтні. Російське Міноборони повідомило, що уламки ракет впали в с. Любимівка (на північний захід від Севастополя), а так званий «губернатор» Севастополя Міхаїл Развозжаєв повідомив, що «уламки ракет пошкодили будівлі на вулиці Федорівській поблизу аеродрому Бельбек». Advertisement

Оперативна ситуація в Донецькій області У середу ISW повідомив про просування російських військ як на Авдіївському, так і на Бахмутському напрямку і опублікував відповідні супутникові знімки. На них видно незначне просування московських військ на вулицях у південній частині Авдіївки. Російський військовий блогер написав, що вони просунулись на 300 метрів фронтом шириною 500 метрів вздовж вулиць Чернишевського, Спортивної та Соборної в південній частині міста.

Український танк впритул обстрілює позицію з російською штурмовою групою на вулиці Спортивна, Авдіївка, Донецька область.



Location: Sportyvna Street, Avdiivka, Donetsk Oblast, Ukraine

48.119117, 37.754266@GeoConfirmed @UAControlMap

Source: https://t.co/TZWdsbt230 pic.twitter.com/8OrwrYnAOH — EjShahid (@EjShahid) January 31, 2024

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що цього тижня росіяни скинули на Авдіївку 24 керовані авіабомби. Опубліковані у вівторок геолокаційні кадри вказують на просування росіян східніше Іванівського, що біля західних околиць Бахмута. Advertisement

5th Assault brigade AFU from ATGM hit Ru BMP-2 on eastern outskirt of Ivanivske, Donetsk oblast 48.573534, 37.949194 @GeoConfirmed pic.twitter.com/wXU75gBFij — Auditor (@auditor_ya) January 30, 2024