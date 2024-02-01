Виступаючи в Heritage Foundation (Фонд «Спадщина», аналітичний центр, що підтримує Трампа), Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Те, що ви виробляєте, – запорука безпеки людей. Те, що купують союзники, – запорука сили американського бізнесу. Тож НАТО є хорошим бізнесом для США», – цитує Столтенберга агенція Франс-Пресс (AFP). Він підкреслив, що саме американська зброя і техніка допомогла [Україні] знищити «значну частину бойового потенціалу Росії».
Столтенберг навів економічні аргументи: за два останні роки американські виробники експортували союзникам зброю на суму 120 мільярдів доларів, а це – робочі місця й прибутки для самих Сполучених Штатів.
«Підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в нашу власну безпеку», – сказав Столтенберг.
Україна вдарила ракетами по аеродрому Бельбек в окупованому Криму
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
На опублікованих у середу супутникових знімках видно наслідки ракетного удару України по аеродрому Бельбек, що біля Севастополя.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував тим, «хто долучився до очищення Криму від російської присутності»:
Black smoke seen in the direction of Belbek airfield in Sebastopol, RU-occupied Crimea (31 JAN 2024)— D. mojavensis 🇺🇲 🇺🇦 (@Dmojavensis) January 31, 2024
Rough POV ~ 44.59697, 33.46214
The building seen in the photo: 44.6088, 33.4754@GeoConfirmed https://t.co/e3XSEsWPIC pic.twitter.com/FZwXjZvEWb
Однак Інститут вивчення війни (ISW) написав, що поки не має чітких візуальних доказів знищення російських цілей на аеродромі чи поблизу нього.
В той же час, ISW повідомив, що Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення 20 українських ракет у середу, 17 з них – на підльоті до Севастополя. Один російський блогер написав, що це могли бути ракети Storm Shadow, і нагадав, що такі ракети вже атакували цей аеродром у жовтні.
Російське Міноборони повідомило, що уламки ракет впали в с. Любимівка (на північний захід від Севастополя), а так званий «губернатор» Севастополя Міхаїл Развозжаєв повідомив, що «уламки ракет пошкодили будівлі на вулиці Федорівській поблизу аеродрому Бельбек».
Оперативна ситуація в Донецькій області
У середу ISW повідомив про просування російських військ як на Авдіївському, так і на Бахмутському напрямку і опублікував відповідні супутникові знімки.
На них видно незначне просування московських військ на вулицях у південній частині Авдіївки. Російський військовий блогер написав, що вони просунулись на 300 метрів фронтом шириною 500 метрів вздовж вулиць Чернишевського, Спортивної та Соборної в південній частині міста.
Український танк впритул обстрілює позицію з російською штурмовою групою на вулиці Спортивна, Авдіївка, Донецька область.— EjShahid (@EjShahid) January 31, 2024
Location: Sportyvna Street, Avdiivka, Donetsk Oblast, Ukraine
48.119117, 37.754266@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/TZWdsbt230 pic.twitter.com/8OrwrYnAOH
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що цього тижня росіяни скинули на Авдіївку 24 керовані авіабомби.
Опубліковані у вівторок геолокаційні кадри вказують на просування росіян східніше Іванівського, що біля західних околиць Бахмута.
5th Assault brigade AFU from ATGM hit Ru BMP-2 on eastern outskirt of Ivanivske, Donetsk oblast 48.573534, 37.949194 @GeoConfirmed pic.twitter.com/wXU75gBFij— Auditor (@auditor_ya) January 30, 2024
Представниця США заявила в Києві, що на Путіна на полі бою чекають «приємні сюрпризи»
У середу Заступниця Держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідала Київ на тлі занепокоєння щодо вичерпання американської допомоги. Вона схвально відзначила зусилля України в протистоянні повномасштабному вторгненню Росії.
«Маю сказати, що сьогодні ввечері я залишаю Київ більш натхненною єдністю та рішучістю щодо 2024 року та його абсолютної стратегічної важливості для України. Я також повертаюся з більшою впевненістю, що, хоч Україна і зміцнює свою оборону, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою, і що цього року Україна досягне великих успіхів», – сказала Нуланд, зазначивши, що Україна «завдала сухопутним силам Путіна масивних втрат».
Слова Нуланд прозвучали на тлі заяви Путіна про те, що московські війська нібито «вже контролюють околиці Авдіївки». Цим він хоче показати виборцям перед березневими виборами, що неймовірні втрати Росії принесли хоч якісь результати.
Росія використовує північнокорейські артилерійські снаряди й ракети
У середу державна інформагенція Укрінформ повідомила, цитуючи речника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, що у війні проти України Росія використовує артилерійські снаряди, які їй постачає Північна Корея.
Юсов сказав: ««Так, ми можемо підтвердити, що якщо мова йде про артилерійські снаряди, то така співпраця між двома режимами фіксується, і Північна Корея вже поставила значну частину артснарядів для Російської Федерації. Частина з них вже використана і використовується у війні проти України».
За повідомленнями, ще в листопаді Пхеньян поставив Росії понад мільйон артилерійських снарядів.
Вже широко повідомлялося про удари по Харківщині північнокорейськими ракетами, але цього разу Київ вперше офіційно підтвердив використання північнокорейських снарядів в Україні. Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, що «досить складно іноді визначити, північнокорейський снаряд прилетів чи ні, оскільки під час вибуху снаряд знищується».
Американські медіа не можуть зрозуміти, що стоїть за повідомленнями про відставку Залужного
У середу канал CNN показав інтерв’ю ведучої Ерін Бернетт з начальником української військової розвідки Кирилом Будановим, якого вона назвала ймовірним наступником Валерія Залужного. Бернетт сказала, що новина про «відставку» Залужного, яку Офіс Президента України не підтвердив, мала ефект вибуху бомби.
Раніше повідомлялося, що в понеділок Президент Володимир Зеленський викликав Залужного і сказав йому, що його звільняють, але офіційного оголошення про це не було. Ця новина, яку вірні Залужному військові сприйняли з обуренням, спантеличила багато американських медіа, а деякі з них – такі, як CNN, вже подали її як доконаний факт.
Речник Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про відставку Залужного. «Немає предмета розмови», – сказав Никифоров у коментарі журналістам у понеділок, додавши: «Указу немає. Президент не звільняв головкома».
У вівторок речник Пентагона генерал-майор Пет Райдер сказав, відповідаючи на запитання журналістів, що "не відстежує жодних змін" у вищому військовому керівництві України, і що «це справа України обговорювати свої внутрішні справи».
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