Російські ЗМІ заявляють, що вчора був атакований аеродром "Бельбек" в окупованому Криму, а удар прийшовся по пункту зв'язку.

Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Вказано, що вчора невстановлена ракета вдарила по військовому аеродрому "Бельбек", а саме по пункту зв'язку російської військової частини 80159.

Відкриті дані свідчать, що ця військова частина належить до аеродрому "Бельбек".

"Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих, попередньо, немає", - сказано в повідомленні.

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У середу, 31 січня, в районі тимчасово окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи.

О 16:45 у Telegram-каналі "Крым.Реалии" повідомили, що в Севастополі пролунали п'ять вибухів. За словами журналіста, це могла бути робота ППО. А Telegram-канал "Крымский ветер" написав, що в північній частині Севастополя, зокрема в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв пізніше повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на місто. Він заявив, що нібито було збито шість ракет, і що уламки впали в приватному секторі на вулиці Федорівській.

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Також у садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто не постраждав.

Згодом у Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 за московським часом українські військові атакували Крим 20 ракетами.

"Близько 17:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 20 авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації", — сказано в повідомленні.

У Міноборони РФ додали, що російська ППО нібито знищила 17 ракет над акваторією Чорного моря та три над самим півостровом. Уламки ракет впали на території військової частини в мікрорайоні Любимівка в північній частині Севастополя. За даними РФ, пошкоджень авіаційної техніки нібито не було зафіксовано.

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Російський Telegram-канал "Кремлевская табакерка" з посиланням на джерела в Міноборони та Генштабі РФ написав, що в результаті атаки були уражені три літаки та загинули понад 20 російських військових.

"На аеродромі "Бельбек", згідно з перевіреною інформацією, втрачено три літаки — два Су-27 та один Су-30. Двоє з них серйозно пошкоджено, але ще є шанс їх відремонтувати. Один літак знищено повністю, ракета потрапила прямо в нього", — йдеться у повідомленні.

До того ж, начебто після удару загинули 12 військових РФ та ще понад десять дістали поранень.

Крім того, Telegram-канал написав, що біля Гвардійського ракета влучила в тренувальний табір спецназу, в результаті чого загинуло дев'ять елітних бійців ГРУ Росії, ще семеро дістали поранень. Також було знищено декілька одиниць військової техніки.

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Наразі підтвердження інформації щодо пошкодження російських літаків на аеродромі немає.

Своєю чергою, у вищому українському командуванні натякнули на причетність ЗСУ до ударів по окупованому Криму.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації?" - написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зауважив, що штатним місцем базування бригади є аеродром Бельбек.

"Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром. А поки що дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності!" - додав командувач.

Крім того, ву четвер, 1 лютого ситуацію прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Окупанти самі визнали, що п'ять ракет знайшли "прихисток" на території окупованого Криму. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, що не встигли розосередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені в самому Бельбеку. Ну і ще підтвердження від командувача Повітряних сил ЗСУ про те, що Крим - це Україна, і ми повертаємо своє", - зауважила речниця.

Гуменюк додала, що переважно в Криму росіяни утримують свою тактичну авіацію - літаки Су різних модифікацій.