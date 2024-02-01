Інфографіка зібрана сервісом моніторингу реєстраційних даних Opendatabot.

За даними Міністерства юстиції, у 2023 році в Україні народилося 187 387 дітей. Це майже на третину менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення: тоді народилось 273 772 немовляти.

Зазначається, що загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6-7% менше дітей.

У перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась — аж на 25%, до 206 тисяч дітей.

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Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалося близько півмільйона дітей на рік.

2023-й став роком найбільшого спаду народжуваності.

За статистикою, найбільше маленьких українців народилося в Києві, а найменше — на Херсонщині. Втім, у ці дані не входять тимчасово окуповані території та зони бойових дій.

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У Києві зафіксовано народження 19 979 малюків, що на 33% менше, ніж у 2021 році. Проте попри це, у столиці все ще народжується найбільше маленьких українців.

На другому місці Львівщина — 16 638 новонароджених торік.

А замикає трійку лідерів Дніпропетровщина з 14 433 новонародженими.

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При цьому варто зазначити, що в порівнянні з першим роком повномасштабної війни торік побільшало малюків також на прифронтових Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%).

А найбільший спад народжуваності зафіксовано на Полтавщині, де зʼявилося на світ на 18% менше немовлят.