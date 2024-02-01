У вівторок, 30 січня, партизани руху “Атеш”, що діє на окупованих територіях України та в Росії, здійснили диверсію на російській залізниці. Поблизу селища Первомайське Тамбовської області РФ партизани підпалили релейну шафу, що відповідає за управління залізничним рухом.

“Унаслідок підпалу релейної шафи було припинено використання залізниці, якою здійснюється перекидання ракет в арсенал повітряно-космічних сил рф (в/ч 14272)”, - написали партизани руху Атеш у Telegram.

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Представник партизанів у розмові з Kyiv Post розповів, що партизан, який здійснив підпал комплексу управління залізницею, є громадянином Російської Федерації. Втім, він не працює на цій залізниці.

Підпілля зазначило, що “він ідейно та ініціативно працює певний час із нами”. За виконання цієї спецоперації громадянин Росії не отримав грошей.

“Кошти ми заплатили лише за розхідні матеріали. Логістика, дорога, суміш”, - додав представник руху Атеш в розмові з Kyiv Post.

Відео, опубліковані підпіллям, підтверджують, що вогонь охопив комплекс управління залізниці.