У четвер, 1 лютого лідери держав-членів ЄС зустрінуться на позачерговому засіданні Європейської ради у Брюсселі, аби переглягути довгостроковий бюджет блоку, а також спробувати вдруге ухвалити 50 мільярдів євро для України.

Kyiv Post зібрав заяви учасників саміту щодо перспектив ухвалення надважливого для нашої держави фінансування на 2024-2027 роки.

Прем'єр-міністр головуючої в ЄС Бельгії Александр Де Кроо переконаний, що за рішення щодо бюджетної підтримки України голосуватимуть усі 27 країн.

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"Сьогодні ми маємо надзвичайну Раду, дуже важливу, із головною темою, - як підтримати Україну, як надати їй можливість продовжувати купувати оборонне обладнання, якого вона потребує, як ми можемо підтримати Україну в сплаті, наприклад, заробітних плат для вчителів... Під час минулої Євроради було погодження між 26-ма країнами, і ця угода є дуже чіткою, вона зберігається і вона на столі. Я переконаний у нашій спроможності дійти компромісу в складі 27 країн", - сказав бельгійський прем'єр.

Очільник уряду Фінляндії Петтері Орпо заявив, що ніхто не може шантажувати 26 країн Євросоюзу.

"Хочу сказати, що ми готові до перемовин, проте наші цінності не продаються... Також ми повинні розуміти, що ситуація в Україні настільки складна, що вкрай важливо знайти рішення. Для мене неприпустимо, аби одна країна могла блокувати таке важливе рішення", - пояснив фінський урядовець.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед самітом ЄС у Брюсселі висловив упевненість, що до кінця дня європейські лідери зможуть переконати Орбана підтримати фінансування для України.

"Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну, дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. Немає місця для компромісу у питанні наших принципів, зокрема щодо верховенства права. І точно немає місця для компромісу щодо питання України. Відчуваю, що ми знайдемо вагомі аргументи, аби переконати й Віктора Орбана до кінця дня", - сказав польський прем’єр.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц вірить, що ухвалення рішення щодо 50 млрд євро для України можливе у межах європейської спільноти.

"Як ЄС ми маємо працювати разом, аби забезпечити здатність України захищати себе. Усі 27 держав-членів мають хотіти прийняти рішення. У такій спільноті, як Європа, це має бути можливим", - сказав німецький канцлер.

Нагадаємо, лідери Франції та Італії провели окрему розмову з Орбаном напередодні саміту ЄС, на якому мають ухвалити 50 млрд євро для України.

Напередодні засідання Євроради угорський урядовець висував чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяв підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.