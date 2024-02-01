Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Торік в Україні масштабувалося виробництво безпілотників: 67 моделей українських дронів отримали кодифікацію, а 58 отримали державний контракт.

Наразі на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються безпілотниками або сервісами та продуктами в сфері дронів.

За словами очільника МОУ Рустема Умєрова, на 2024 рік у планах "в рази збільшити кількість дронів на фронті".

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"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різноманітних завдань. Це без FPV – розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність в режимі реального часу", – сказав він.

Умєров наголосив, що ворог добре знає, що таке українські дрони.

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", – пояснив очільник Міноборони.

У грудні минулого року президент України Володимир Зеленський оголосив, що в 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.

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Нагадаємо, на початку січня Умєров заявив, що Україна готова закупити до 1 млн FPV-дронів, оскільки вперше Міністерство оборони сформувало потребу на рівні Сил оборони та узгодило її з потужностями українських виробників.

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