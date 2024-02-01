Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний користується майже одностайною підтримкою серед українських військових, тому плани президента Володимира Зеленського щодо його заміни (якщо такі плани дійсно існують) становлять загрозу національній безпеці та можуть негативно вплинути на перебіг подій на полі бою. Про це заявили військовослужбовці, яких нещодавно опитав Kyiv Post.

Кілька українських бійців припустили, що український президент (якщо він справді планує замінити Залужного на посаді головкома) ставить свою особисту популярність та популярність свого уряду серед виборців вище за національну безпеку.

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Розчарування українськими політиками, які або не знають про важкі умови, в яких перебувають зараз воїни ЗСУ на передовій, або їм до цього просто байдуже, стало загальною темою у висловлюваннях десяти військовослужбовців, яких Kyiv Post опитав у середу.

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Усі вони є досвідченими військовослужбовцями Збройних сил України, і наразі або воюють на передовій, або нещодавно повернулися звідти для нетривалого перепочинку. Kyiv Post знає їх вже багато місяців, а декого з них навіть кілька років.

Це чоловіки віком від 20 до 45 років із бойовим стажем не менше року. Більшість із них встигли повоювати на кількох фронтах. Їхні військові звання варіюються від рядового до капітана.

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Kyiv Post опитував військовослужбовців здебільшого через месенджер або телефоном. Опитані назвали журналістам свої прізвища та імена, втім попросили не вказувати їх у публікації, аби мати змогу висловлюватись вільно. Kyiv Post дослухається до їхнього прохання.

Один з військових відмовився обговорювати означену тему, оскільки, за його словами, публічне обговорення теми можливого звільнення Залужного вже саме по собі грає на руку російським пропагандистам.

Боєць підрозділу ССО Тимур вважає, що якщо Залужного справді звільнять, це, ймовірно, не вплине суттєво на моральний стан бійців ЗСУ, і в будь-якому разі війна триватиме. Але, додав він, Залужний і агресивна тактика, яку він застосовує проти російських військ, користуються популярністю серед військових.

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«Не думаю, що ця ситуація навколо Залужного сильно вплине на бійців на фронті, – наголосив Тимур. – І я не думаю, що за допомогою цієї ситуації можна тиснути на військових на фронті. Паніки немає. Люди розуміють, що йде війна, і вона йде на всіх рівнях. Інформаційна війна триває давно й далі триватиме.

Хоча ця ситуація, звісно, може на декого вплинути. Але щодо своїх людей, щодо своєї частини, я можу сказати, що ми на це реагуємо нормально… Нормальні військові, в тому числі й штабні офіцери, ставляться до нього з повагою… Я особисто не знаю й не чув ні від кого в армії, що вони не люблять Залужного».

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Максим, командир розвідувальної роти, який зараз перебуває на Бахмутському напрямку, сказав, що бійці його підрозділу знають про можливі негаразди у вищій ланці командування, і що для них було би краще, якби Залужного та його штаб залишили в спокої та дали їм можливість воювати без втручання політиків. У будь-якому разі, за його словами, обговорення останнім часом можливих кадрових змін у верхівці ЗСУ – це лише чутки.

«Ми чули ці повідомлення, – сказав Максим. – Можливо, це фейк, а можливо ні. Ми не знаємо. Для нас це не так важливо. У нас своя робота. Ми повинні воювати».

Боєць загону операторів безпілотників звинуватив Зеленського та політичне керівництво країни в інтригах за спиною Залужного та в спробах таким чином збільшити свої рейтинги.

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Цей оператор дрону сказав, що політики в Києві не мають достатнього уявлення про військові таланти Залужного і про те, як насправді ведеться війна, а розмови про його заміну – це зрада національних інтересів України.

Він продовжив: «На фронті солдати вважають, що (керівник офісу Зеленського Андрій) Єрмак [нецензурне слово] і що дурний [нецензурне слово] Зеленський – такий самий. Що стосується Залужного, то всі одностайні в тому, що армія складається тільки з нього, піхоти, артилерії та безпілотників. Усе інше – це мертвий груз, який лише стримує нас [військових]… Я скажу так: ви можете замінити автомобіль, жінку, президента, навіть країну. Але Залужного не заміниш!!!»

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Представник партизанського підрозділу, який діє в тилу росіян у Маріуполі, заявив, що публічне обговорення звільнення Залужного сприяє росіянам у досягненні їхніх військових цілей, і українські високопосадовці, які роблять це, мають бути суворо покарані.

«Хто це почав – той ворог, – впевнений партизан. – Політиканство й кар'єризм у час війни є зрадою... Ми знаємо, що всі наші контакти й операції (тобто уся партизанська робота) не відбулися би без сприяння Головкома Залужного. Всі вони [ті, хто хоче звільнити Залужного] повинні піти на [нецензурне слово]».

Сержант-піхотинець, який воюює в районі Куп’янська, сказав, що новина про можливе звільнення Залужного дійшла до бійців на передових позиціях, але вони не мають реального уявлення, що насправді відбувається.

За словами сержанта, офіційне спростування в середу повідомлень про те, що розглядається відставка Залужного, збентежило всіх, і солдати не знають, чому їм вірити.

Він додав: «З огляду на те, що Міноборони спростувало цю інформацію [про те, що Залужного звільнили або можуть звільнити], я нічого напевне не можу сказати. Я сподіваюся, що [спростування] правдиве. Всі вважають Залужного хорошим командувачем, і було б дуже нерозумно його втратити».

Інший оператор безпілотника з позивним Ґрей заявив, що репутацію Залужного серед військових і порівнювати не можна з репутацією вітчизняних політиків.

Ґрей сказав, що теперішня війна дуже важка й складна, а Залужний – саме та людина, яка має очолювати Збройні сили, а народні обранці в Києві повинні припинити втручатися у справи, в яких вони нічого не тямлять.

«На мій особистий погляд, генерал (Залужний) має високий рівень довіри та поваги з боку солдатів, – сказав Ґрей. – Навпаки, президент і його радники не мають достатнього рівня довіри. Таким чином, їхні рішення з цього приводу не зустрінуть жодної підтримки з боку більшості солдатів на передовій, і більше того, викличуть нерозуміння та гнів … Об’єктивність і військовий досвід (посадовців) адміністрації президента дуже сумнівні… Я, безперечно, воюю за свою країну, за свою армію, за Європу, а не за президентську [адміністрацію] та їхні амбіції».

Командир артилерійської батареї на ділянці фронту Миколаїв-Херсон прогнозує, що Залужний залишиться головнокомандувачем попри бажання Зеленського його звільнити, тому що військові не погодяться з його звільненням, як і міжнародна спільнота.

За його словами, адміністрація Зеленського може хотіти звільнення Залужного через його (генерала) широку популярність, але опір цій ідеї в суспільстві очевидний і суттєвий, і президент не зможе його подолати.

«Зеленський дуже заздрить популярності генерала і знає, що це загрожує його власній популярності (серед виборців)… але на боці Залужного громадська думка, іноземні посли та партнери і всі Збройні сили, – наголосив він. – Головне, що це протистояння вже вийшло назовні... і всі, хто з цього радіє – в Кремлі».

Двоє опитаних бійців вказали на нардепку Мар’яну Безуглу від партії Зеленського «Слуга народу» – одну з небагатьох українських високопосадовців, які публічно критикували Залужного, як на приклад втручання політиків у військові справи, яке загрожує виживанню українського народу й держави.

Спроби відсторонити Залужного в разі їхнього успіху можуть викликати бурхливу реакцію в суспільстві, вважає один із опитаних Kyiv Post – офіцер української розвідки.

«Коли Безугла щось говорить про Залужного, я бачу втілення дурості та ідіотизму, – сказав розвідник. – Коли до мене доходять чутки про відставку (Залужного), я одразу впадаю в депресію… Я думаю, що такі серйозні зміни (відставка Залужного) можуть спровокувати вибух в армії та суспільстві».