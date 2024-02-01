Речник президента Європейської Ради Шарля Мішеля підтвердив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погодився з аргументами інших лідерів ЄС і підтримав надання Україні пакету підтримки на загальну суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє The Guardian.

Попри опір Орбана, напередодні позачергового засідання Євроради, за словами речника Мішеля, угорський урядовець таки здався під тиском колег. Минулої ночі та сьогодні вранці з Орбаном провели окремі розмови, зокрема, лідери Італії, Франції та Німеччини, а також керівництво інституцій ЄС Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель.

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За підсумками цих перемовин сторони домовилися про два компроміси: Європейська комісія переглядатиме рішення щодо витрат через два роки, і щодо цього питання знову буде голосування. Натомість Орбан наполягав на щорічному перегляді рішення.

Окрім цього, було додано уточнення про гарантування, що Єврокомісія оцінюватиме верховенство права в Угорщині справедливо та об'єктивно.

Він також повідомив, що після укладення угоди з очільником уряду Угорщини президент Євроради швидко проконсультувався з іншими лідерами ЄС, і вони швидко дійшли згоди.

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Нагадаємо, 1 лютого у Брюсселі допомогу Україні на 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС погодили всі 27 лідерів країн-членів блоку, підтвердив Шарль Мішель.

Напередодні засідання Євроради угорський урядовець висував чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяв підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.