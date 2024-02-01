У ніч проти 1 лютого біля Кримського півострова воїни Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії. 

Після прямих влучань у корпус серйозно ушкоджений катер пішов на дно. 

Представник ГУР Андрій Юсов в розмові з Kyiv Post зазначив, що спецоперація була здійснена за допомогою морських дронів.

“Українські морські дрони показують себе надзвичайно ефективно”, - сказав він.

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Як повідомляє ГУР, вартість втраченого Росією судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Судно ЧФ РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

На відео, опублікованому українською воєнною розвідкою, видно, як вночі наші воїни за допомогою групи надводних безпілотних комплексів завдали вогневого ураження ворожого катера. 

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Команда російського катера, очевидно, бачила наближення морських дронів-камікадзе та намагалася маневрувати й відстрілюватися. На бортовому відео одного з них видно влучання інших дронів та пробоїну в лівому борту катера. 

Повторне влучання в те саме місце збільшило пошкодження, внаслідок чого судно отримало крен, а потім його ніс піднявся над водою і воно затонуло.

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Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.

До слова, в липні минулого року саме катер “Ивановец” знищив протикорабельною крилатою ракетою “Москит” український корвет “Тернопіль”, захоплений росіянами під час анексії Криму в березні 2014 року.

“Москит” – це радянська надзвукова протикорабельна крилата ракета з проникаючою бойовою частиною вагою в 300 кілограмів, 150 із яких - вибухівка.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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