У ніч проти 1 лютого біля Кримського півострова воїни Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.

Після прямих влучань у корпус серйозно ушкоджений катер пішов на дно.

Представник ГУР Андрій Юсов в розмові з Kyiv Post зазначив, що спецоперація була здійснена за допомогою морських дронів.

“Українські морські дрони показують себе надзвичайно ефективно”, - сказав він.

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Як повідомляє ГУР, вартість втраченого Росією судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Судно ЧФ РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

На відео, опублікованому українською воєнною розвідкою, видно, як вночі наші воїни за допомогою групи надводних безпілотних комплексів завдали вогневого ураження ворожого катера.

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Команда російського катера, очевидно, бачила наближення морських дронів-камікадзе та намагалася маневрувати й відстрілюватися. На бортовому відео одного з них видно влучання інших дронів та пробоїну в лівому борту катера.

Повторне влучання в те саме місце збільшило пошкодження, внаслідок чого судно отримало крен, а потім його ніс піднявся над водою і воно затонуло.