У ніч проти 1 лютого біля Кримського півострова воїни Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) знищили ракетний катер «Ивановец» Чорноморського флоту Росії.
Після прямих влучань у корпус серйозно ушкоджений катер пішов на дно.
Представник ГУР Андрій Юсов в розмові з Kyiv Post зазначив, що спецоперація була здійснена за допомогою морських дронів.
“Українські морські дрони показують себе надзвичайно ефективно”, - сказав він.
Як повідомляє ГУР, вартість втраченого Росією судна становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.
Судно ЧФ РФ перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.
На відео, опублікованому українською воєнною розвідкою, видно, як вночі наші воїни за допомогою групи надводних безпілотних комплексів завдали вогневого ураження ворожого катера.
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Команда російського катера, очевидно, бачила наближення морських дронів-камікадзе та намагалася маневрувати й відстрілюватися. На бортовому відео одного з них видно влучання інших дронів та пробоїну в лівому борту катера.
Повторне влучання в те саме місце збільшило пошкодження, внаслідок чого судно отримало крен, а потім його ніс піднявся над водою і воно затонуло.
Операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24.
До слова, в липні минулого року саме катер “Ивановец” знищив протикорабельною крилатою ракетою “Москит” український корвет “Тернопіль”, захоплений росіянами під час анексії Криму в березні 2014 року.
“Москит” – це радянська надзвукова протикорабельна крилата ракета з проникаючою бойовою частиною вагою в 300 кілограмів, 150 із яких - вибухівка.
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