Додатковий пакет підтримки для України на загальну суму 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС погодили лідери всіх 27 країн-членів блоку.
Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі X.
"Це забезпечить постійне, довгострокове та передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту", - написав Мішель.
We have a deal. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.
This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
Нагадаємо, саміт ЄС щодо 50 млрд євро для України: Kyiv Post зібрав заяви європейських лідерів про спротив Орбана.
Напередодні засідання Євроради угорський урядовець висував чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяв підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.
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