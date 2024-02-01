Додатковий пакет підтримки для України на загальну суму 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС погодили лідери всіх 27 країн-членів блоку.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі X.

"Це забезпечить постійне, довгострокове та передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту", - написав Мішель.

Нагадаємо, саміт ЄС щодо 50 млрд євро для України: Kyiv Post зібрав заяви європейських лідерів про спротив Орбана.

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Напередодні засідання Євроради угорський урядовець висував чергову "компромісну пропозицію" Брюсселю - він обіцяв підтримати фінансування для України за умови, що лідери ЄС гарантуватимуть перегляд рішення щодо виділення цих коштів щороку. Kyiv Post розбирався, якими є українсько-угорські відносини після перемовин в Ужгороді та перед самітом ЄС.

Київ Пост
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