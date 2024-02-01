Додатковий пакет підтримки для України на загальну суму 50 мільярдів євро в межах бюджету ЄС погодили лідери всіх 27 країн-членів блоку.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель у соцмережі X.

"Це забезпечить постійне, довгострокове та передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України. Ми знаємо, що поставлено на карту", - написав Мішель.