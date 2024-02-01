Сьогодні, 1 лютого, Європейська рада підтримала перегляд бюджету Європейського Союзу, в якому буде передбачено 50 млрд євро фінансової допомоги України. З цих коштів Україна розраховує отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні, повідомили у пресслужбі Міністерства економіки України.

Зараз уряд спільно з європейськими партнерами працює над відповідною угодою про перехідне фінансування.

Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом.

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"Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України”, — зазначила Перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

У Мінекономіки зазначають, що після затвердження регламенту в Європарламенті, фінальні умови програми буде враховано у Плані для Ukraine Facility, який розробляється за координації українського уряду.

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Коли документ буде затверджений Урядом, План буде передано на розгляд Європейській Комісії. План для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в державному секторі, проведення низки економічних реформ, спрямованих на розвиток бізнес-клімату та підприємництва, а також кроки для розвитку пріоритетних секторів, що можуть забезпечити швидке економічне зростання. 

Нагадаємо, перед самітом ЄС прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана всю ніч вмовляли не блокувати надання 50 млрд євро Україні.

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