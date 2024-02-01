Українські військові знищили дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" росіян на півдні з американської РСЗВ HIMARS.

Відповідне відео в Telegram оприлюднили Сили спеціальних операцій (ССО).

"Знищено два ворожих "Гради". Оператори ССО продовжують виконувати завдання на всіх операційних напрямках та завдавати ворогові значних втрат", - йдеться у підписі під відео.

Ворожі "Гради" виявили воїни 73-го морського центру ССО під час повітряної розвідки на південному напрямку.

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"Наші оператори скоригували по цілях вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони", - сказано у повідомленні.

На відео з українських дронів видно, як російські військові "паркують" свої "Гради" в лісопосадках. Потім на кадрах видно два потужні вибухи.

Аналітики Kyiv Post підтвердили, що ролик демонструє знищення саме БМ-21 "Град". Водночас ми не змогли незалежно перевірити, коли й де саме було зняте це відео.

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Реактивна система залпового вогню БМ-21 "Град" регулярно згадується у зведеннях з російсько-української війни. Цю РСЗВ продовжують модернізувати вже понад 60 років.

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До цієї 122-мм системи залпового вогню було створено з півсотні різних типів снарядів, найпопулярнішими з яких є осколково-фугасні. Якщо ж брати найбільш розповсюджений снаряд для "Градів" - М-21ОФ, то дальність вогню з нього сягає 20,4 км.

"Град" надзвичайно мобільний завдяки колісному шасі. До того ж час, необхідний для повного залпу, складає лише 20 секунд.

Російська армія ще з 2014 року регулярно використовує "Град" для обстрілу українських міст. Після початку повномасштабної російської агресії війська РФ обстрілювали "Градами" Харків, Чернігів, Суми, а також міста й селища на півночі, сході та півдні України.

Нагадаємо, раніше під час аеророзвідки воїни того ж 73-го морського центру ССО, попри погану видимість, виявили зенітно-ракетний комплекс "Оса" росіян на півдні. Оператори ССО передали його координати ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони України, після чого ті знищили "Осу" за допомогою HIMARS.