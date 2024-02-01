За рішенням Міжнародного суду ООН, Росію визнали винною у порушенні статті 9 Конвенції щодо фінансування тероризму, а також у порушенні своїх зобов'язань щодо недискримінації української меншини у сфері освіти. Про це пише Європейська правда з посиланням на відповідні рішення суду.

Видання повідомляє: "суд заявив, що Росія не виконала зобов’язань із розслідування випадків фінансування тероризму, на які неодноразово звертала увагу Україна. Утім, Суд визнав необґрунтованою більшу частину звинувачень України на адресу РФ".

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У рішенні ж за позовом України проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про заборону расової дискримінації Суд визнав, що Росія порушила свої зобов’язання щодо недискримінації української меншини у сфері освіти

Варто нагадати, Україна ініціювала позов до Вищого суду ООН про порушення відразу двох конвенцій: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму в епізодах, що стосуються дій РФ на Донбасі, та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо порушень під час окупації Росією Криму.

Український уряд відреагував на ухвалення суду

У МЗС України зазначили, що це — перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права...

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Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право.

Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії Росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке Росія розпочала у 2022 році.

Нагадаємо, Вищий суд ООН у п’ятницю має вирішити, чи має він юрисдикцію в справі, ініційованій Україною, яка звинувачує Росію у порушенні міжнародного права через використання неправдивого звинувачення в геноциді як приводу для свого вторгнення у 2022 році.

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