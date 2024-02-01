Про це повідомила Координаторка системи ООН та Гуманітарна координаторка в країні Деніз Браун.

Одним із пріоритетів гуманітарної спільноти у 2023 році була допомога людям у прифронтових громадах.

Зокрема, родинам у цих громадах, звичне життя яких зруйноване, було направлено 107 міжвідомчих конвоїв із необхідною допомогою.

«Ці громади поблизу лінії фронту щодня зазнають ударів та обстрілів. Через це мільйони людей майже позбавлені можливості забезпечувати себе й покладаються на гуманітарну допомогу. Минулого року я відвідала майже 30 таких міст та сіл поблизу лінії фронту та побачила, як російське вторгнення продовжує спричиняти там масштабні руйнування та перешкоджати доступу до необхідних послуг», — наголосила Браун.

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Зазначається, що за останні місяці 2023 року ООН та її гуманітарні партнери збільшили критично необхідну підтримку та послуги, щоб забезпечити тепло та безпеку родинам під час складної зими в Україні, коли температура може знижуватися до -20 º за Цельсієм.

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Згідно з даними, наданими ООН, майже 1,7 мільйона людей у тих районах, де немає електро-, газо- або водопостачання, отримали тверде паливо, зимовий одяг, термоковдри. А також одержали підтримку в утепленні домівок та місць тимчасового проживання для переселенців.

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Упродовж 2023 року гуманітарні організації також забезпечували людей в Україні необхідною водою, засобами гігієни, матеріалами для ремонту будинків, послугами у сфері охорони здоров’я та освіти, а також грошовою та іншою підтримкою, зокрема у формі консультацій, правової допомоги та заходів розмінування.

«Водночас упродовж ще одного року ООН та партнери були позбавлені можливості допомагати людям на окупованих Російською Федерацією територія, де гуманітарні потреби найбільші та можливості підтримки вкрай обмежені», — повідомила Браун.

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Утім вона додала, що ці зусилля триватимуть попри неодноразові відмови російських органів влади.

У звіті зазначено, що гуманітарне реагування на ситуацію в Україні було можливе завдяки сталій фінансовій підтримці міжнародної спільноти та зусиллям майже 600 гуманітарних організацій. А також їхніх співробітників і волонтерів по всій країні, які долають численні складнощі під час виконання своїх обов’язків заради допомоги тим, хто цього потребує.

«Для нашої роботи також була критично важлива тісна координація з органами влади», — наголосила координаторка ООН.

Серед інших складнощів вона також зазначила, що через невибіркові російські обстріли та удари у 2023 році в Україні було зруйновано понад 55 гуманітарних складів та активів. А під час виконання обов’язків загинули принаймні 11 гуманітарних співробітників та ще 35 отримали поранення.

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Проте ООН та партнери продовжать працювати, щоб забезпечити народу України той самий рівень підтримки й у 2024 році.

«Але для цього критично важливе фінансування. Народ Україні продовжує страждати, і наша підтримка необхідна, як ніколи», — підсумувала Браун.