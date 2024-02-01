В Іспанії понад 6 млн людей у 200 населених пунктах, зокрема у Барселоні, зіштовхнулися з обмежувальними заходами у розпал рекордної посухи, повідомляє DW.

Жителям північного сходу Іспанії заборонили мити свої автівки та наповнювати басейни, щоб пом’якшити найсильнішу посуху в регіоні за всю історію. У водосховищах Каталонії рівень води впав нижче 16% від норми.

"Каталонія страждає від найгіршої посухи за останнє століття, ми ніколи не стикалися з такою тривалою та інтенсивною посухою, відколи почали реєструвати кількість опадів", — сказав очільник регіонального уряду Каталонії Пере Арагонес на пресконференції.

Місцева влада хоче, щоб мешканці скоротили споживання води в домашніх умовах на 5% - з 210 літрів до 200 літрів на людину на день. Крім того, фермерам наказано скоротити використання води для сільського господарства до 80% від середеньозважених показників.

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Труднощів зазнають тисячі жителів невеликих громад, у яких криниці є основним джерелом води. Зокрема, селище Гуальба, розташоване на північ від Барселони, не має питної води з грудня. 1 500 мешканців наразі змушені їхати до іншого міста, щоб купити води у пляшках.

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